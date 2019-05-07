Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019

В Нью-Йорке в понедельник вечером весь цвет мира моды, кино и шоу-бизнеса собрался на самое грандиозное мероприятие года: в музее Метрополитен прошел Бал Института Костюма Met Gala-2019. Каждый год знаменитости наряжаются в невероятные дизайнерские костюмы и соревнуются на красной дорожке, пытаясь доказать что они – самые стильные, экстравагантные и… смелые. Потому что львиная доля нарядов выглядит так, что надеть их могут только действительно самые отчаянные модницы.

По традиции правит Балом его хозяйка – главный редактор журнала Vogue Анна Винтур. Она же, вместе с попечительским комитетом, придумывает тему, в соответствии с которой гости наряжаются. В 2019 году ею стал стиль «кэмп» с его гротеском, театральностью и самоиронией. Тема звучит так: «Camp: Notes on Fashion» - или «Любовь к неестественному: от уловки и преувеличения». Понимай как хочешь – и многие звездные красавицы восприняли намек про преувеличение буквально. Чего только стоит платье Леди Гаги, в котором она появилась на красной дорожке! Певица стала главной звездой вечера, а ее наряд цвета фуксии открыл Бал.

Первый наряд Леди Гаги: родовое платье со шлейфом.Фото: REUTERS

Длинный шлейф Гаги несли несколько мужчин в черных смокингах, пытавшихся зонтиками прикрыть розовую ткань от накрапывавшего дождя. Зонтики настолько вписались в образ звезды, что гости в первый момент так и не поняли: действительно ли они были нужны как защита от стихии, или же это часть по-театральному эффектного появления Гаги.

Под розовым нарядом оказалось черное платье.Фото: REUTERS

То, что зонтики и гигантское розовое платье – настоящее костюмированное представление, стало ясно позже, когда легким движением руки ассистента наряд превратился… в черный вечерний туалет.

Певице помогал переодеваться ассистент.Фото: REUTERS

Попозировав фотографам, Гага вновь вернулась к ассистенту, который сорвал с нее черную ткань… и ее платье снова стало розовым, очень открытым и облегающим.

Легким движением руки черное платье снова стало розовым.Фото: REUTERS

33-летняя певица всегда испытывала страсть к необычным костюмам (вспомним хотя бы ее знаменитое платье из сырого мяса). Каждый ее выход в свет – это маленький спектакль. И на Балу института костюма Анна Винтур позволила Гаге оттянуться всласть, устроив театр одного актера.

Гага устроила настоящий театр одного актера.Фото: REUTERS

А какой макияж!Фото: REUTERS

А тем временем певица сняла розовый наряд и осталась, наконец, в своем привычном виде – то бишь почти нагишом: в черном нижнем белье и колготках в сеточку.

Но на этом Гага не остановилась: певица сняла с себя все!Фото: REUTERS

Гага осталась в нижнем белье и в колготках.Фото: REUTERS

Артистка, взявшая в этом году «Оскар» за песню к фильму «Звезда родилась», разлеглась прямо на красной дорожке и принимала соблазнительные позы, привлекая к себе внимание фотографов.

Гагуся отрывалась по полной.Фото: REUTERS

Впрочем, ей не привыкать - на своих шоу она еще и не такое вытворяет!Фото: REUTERS

Вдоволь попозировав, Гага подхватила материализовавшуюся из ниоткуда, словно рояль из кустов, розовую тележку с розовым барахлом (ковбойские шляпы в прозрачных коробках, бутылки с шампанским и т. д.) и гордо удалилась.

Еще один яркий аксессуар - розовая тележка.Фото: REUTERS

В тележке - шляпы и шампанское.Фото: REUTERS

Тягаться с Гагой в экстравагантности могла разве что певица Кэти Перри. Невеста голливудского актера Орландо Блума зажгла в полном смысле этого слова - она стала девушкой-канделябром.

Кэти ПерриФото: REUTERS

Кэти ПерриФото: REUTERS

Теннисистка Серена Уильямс осталась верна себе – и даже на бал пришла в кроссовках. Почему бы и нет, если в этом году позволено все?! Главная соперница нашей Марии Шараповой выбрала для Бала ярко-желтый наряд, расшитый цветами.

Серена Уильямс.Фото: REUTERS

Селин Дион выпорхнула на красную дорожку, словно жар-птица, вся в бахроме и в блестках – как танцовщица на бразильском карнавале. 51-летняя певица смело нарядилась в купальник, похваставшись стройной фигурой и длинными ногами.

Селин Дион.Фото: REUTERS

Актер и певец Джаред Лето пришел с собственной головой в руках. Бутафорский аксессуар выглядел жутковато.

Джаред ЛетоФото: REUTERS

Джаред ЛетоФото: REUTERS

А эту райскую птичку узнаете? Нет? Вот и мы бы не узнали, если бы фотоленты не сообщили, что это Билли Портер. Темнокожий актер отличился в этом году на «Оскаре» тем, что пришел в платье – просто потому что ему так захотелось.

Билли Портер.Фото: REUTERS

Билли Портер.Фото: REUTERS

На Met Gala ему, видимо, захотелось показать, что он – птица высокого полета. Что тут скажешь? Удалось.

Билли Портер.Фото: REUTERS

Создатель сериалов «Части тела», «Хор» и «Американская история ужасов» Райан Мерфи сделал ставку на жемчуг.

Райан МерфиФото: REUTERS

Сирша Ронан.Фото: REUTERS