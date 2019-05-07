Самые яркие наряды Met Gala-2019: Мокрое платье Ким Кардашьян и блестящее декольте Дженнифер Лопес

В Нью-Йорке завершился Бал Института Костюма Met Gala-2019, который по традиции прошел в музее Метрополитен. Самое зрелищное мероприятие в мире моды в этом году оказалось по-настоящему ярким и необычным. Темой бала стал стиль «кэмп» - нарочито гротескный, театральный и ироничный. И звезды постарались ему полностью соответствовать: красная дорожка Met Gala напоминала скорее бал-маскарад, чем обычную светскую вечеринку. Представляем самые яркие образы, которыми нас удивили знаменитости.

КЭТИ ПЕРРИ

34-летняя певица нарядилась... люстрой! Костюм, состоящий из настоящих хрустальных подвесок, полностью имитировал канделябр — у него даже были лампочки, которые действительно горели.

Кэти ПерриФото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстравагантный наряд для Кэти разработал креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт.

У Кэти даже лампочки горели!Фото: EAST NEWS

КИМ КАРДАШЬЯН

Самая фигуристая звезда американского ТВ в этот раз удивила действительно необычным и, главное, не пошлым образом. Ким появилась в «мокром» платье, словно только что вышла из-под струй лесного водопада. Наряд полностью имитировал эффект влажной ткани, прилипшей к ее телу — особенно прекрасны были хрустальные капельки, покачивавшиеся в такт шагам Ким на невидимых нитях.

Ким КардашьянФото: REUTERS

Образ дополнила соответствующая «мокрая» укладка. Платье Ким создал французский дизайнер Тьерри Мюглер. На балу 38-летнюю модель сопровождал ее муж, рэпер Канье Уэкст и вся семейка Кардашьян в полном составе.

Ким КардашьянФото: EAST NEWS

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

50-летняя поп-дива похвасталась своими знаменитыми формами, упакованными в блестящий наряд Versace с глубоким декольте.

Дженнифер ЛопесФото: REUTERS

Кроме платья на Джей Ло в этот вечер сияли впечатляющие бриллианты от ювелирного дома Harry Winston на несколько миллионов долларов.

Дженнифер ЛопесФото: REUTERS

Певицу сопровождал жених — бейсболист Алекс Родригес. Говорят, влюбленные вовсю готовятся к свадьбе.

Дженнифер Лопес и Алекс РодригесФото: REUTERS

ЛЕДИ ГАГА

Певица пришла на Бал Института Костюма первой и устроила десятиминутный перформанс, умудрившись за это время полностью раздеться.

Леди Гага появилась в розовом наряде...Фото: REUTERS

Ярко-розовый наряд-балахон она сменила на черное вечернее платье, затем — на узкий розовый наряд.

Под розовой накидкой у певицы оказалось розовое облегающее платье.Фото: REUTERS

Образ дополнил эффектный макияж.Фото: REUTERS

И, наконец, сняла с себя все, оставшись в черном белье, колготках в сеточку и в ботильонах на платформах и высоких каблуках.

Леди ГагаФото: REUTERS

КАРДИ БИ

Темнокожая рэперша эффектно расположилась на лестнице, на ступеньках которой ассистенты несколько минут раскладывали шлейф ее красного платья.

Карди БиФото: REUTERS

Наряд Карди Би напоминал обнаженное сердце, от которого во все стороны устремились кровавые потоки. «Карди очень красивая, и мне хотелось показать все преимущества ее красоты», - рассказал создатель наряда, дизайнер Том Браун.

Карди БиФото: EAST NEWS

КЕНДАЛЛ ДЖЕННАР

Самая высокооплачиваемая модель планеты выбрала образ жар-птицы: много перьев и оранжево-желтые блики на платье от Versace.

Кендалл ДженнерФото: REUTERS

Кендалл Дженнер с сестрой Кайли ДженнерФото: REUTERS

ИРИНА ШЕЙК

Красавица россиянка в этот раз была без своего бойфренда Брэдли Купера. Злые языки поговаривают, что Куперу просто не хотелось сталкиваться нос к носу с Леди Гагой, с которой ему приписали роман после недавнего «Оскара». Так или иначе, но Ирина была одна.

Ирина ШейкФото: EAST NEWS

Модель выбрала сдержанное бархатное платье от Burberry с глубоким декольте. Шейк в этом году подписал контракт с британским модным домом, и теперь повсюду появляется только в нарядах этой марки.

Ирина ШейкФото: EAST NEWS

ДЖАРЕД ЛЕТО

Его костюм от Gucci стал одним из самых экстравагантных нарядов Met Gala. И вовсе не из-за мастерства итальянских кутюрье, а из-за жутковатого аксессуара, который Джаред держал в руках. Актер пришел на бал с копией собственной головы.

Джаред ЛетоФото: REUTERS

БЕЛЛА ХАДИД

22-летняя модель в этот раз была на удивление одетой. Даже нижним бельем не блеснула, что для нее большая редкость. Разве что продемонстрировала оголенное бедро, но это так, мелочи.

Белла ХадидФото: REUTERS

Наряд Беллы создал модный дом Moschino. Кавалером модели на красной дорожке стал его креативный директор, дизайнер Джереми Скотт. Эффектная получилась парочка!

Белла Хадид и Джереми СкоттФото: REUTERS

ДЖИДЖИ ХАДИД

Красотка вдохновилась темой металла и стала девушкой-киборгом. Сестра Беллы Хадид, 24-летняя модель Джиджи Хадид, сделала макияж в стиле «снежной королевы» - с серебристыми ресницами.

Джиджи ХадидФото: REUTERS

Джиджи ХадидФото: REUTERS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019

Леди Гага на Met Gala-2019Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Леди Гага стала главной звездой вечера, а ее наряд цвета фуксии открыл Бал. То, что зонтики и гигантское розовое платье – настоящее костюмированное представление, стало ясно позже, когда легким движением руки ассистента наряд превратился… в черный вечерний туалет... (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО ГОД НАЗАД

Лучшие платья Met Gala-2018: Ким Кардашьян показала убийственные формы в золотом платье, а Рианна нарядилась в папскую тиару

Слева направо: Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян, Эмбер ХердФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Тема Met Gala-2018 явно вдохновила и дизайнеров, и заказавших у них наряды звезд - «Божественные тела: мода и католический образ» (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination). Вечеринка получилась в духе «хоть святых выноси»: красная дорожка пестрела монахинями, ангелами и демонами всех мастей. Кое-кто и вовсе замахнулся на святое: певица Рианна, например, появилась в папской тиаре, а актер Джаред Лето «скромно» примерил образ Иисуса Христа, обзаведясь характерной бородкой и золотым венцом (смотрите фоторепортаж)