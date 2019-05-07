2019-05-07T15:37:16+03:00
Наука

У тиранозавров были мини-копии

Обнаружены останки взрослого «тиранозавра», рост которого не превышал метра
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Малютка, наводивший страх на мелких обитателей парка Юрского периода.Малютка, наводивший страх на мелких обитателей парка Юрского периода.
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Чудовищу из «парка Юрского периода» нашелся миниатюрный брат-близнец. Его почти полный скелет был обнаружен еще в 1998 году во время раскопок в штате Нью Мексико (New Mexico). Наткнулся на них Стерлинг Несбитт (Sterling Nesbitt) — в то время 16-летний школьник, интересовавшийся палеонтологией, а ныне — профессор Технологического колледжа Вирджинии (Department of Geosciences in the Virginia Tech College of Science).

Профессор со своей давней находкой.

Профессор со своей давней находкой.

Останки долго лежали без дела. Лишь недавно профессор с коллегами тщательно присмотрелись к ним и пришли к выводу, что кости принадлежат прежде неизвестному хищному ящеру, похожему на Тиранозавра (Tyrannosaurus rex), только маленькому — примерно в 10 раз меньше. Ростом малютка был 90 сантиметров, весил чуть больше 40 килограммов. Об идентификации его сообщил портал Рhys.org со ссылкой на журнал Nature Ecology & Evolution.

Миниатюрную копию Тиранозавра назвали Suskityrannus hazelae. Это имя представляет собой смесь латыни и языка индейцев. В переводе означает «тиран-койот».

Так выглядел бы полный скелет «тиран-койота».

Так выглядел бы полный скелет «тиран-койота».

Палеонтологи воссоздали внешний вид «койота-ящера». И уверяют: он быстро бегал и сильно кусался. Жил примерно 92 миллиона лет назад. Охотился на животных своего размера, но каких именно, не известно. Погиб в возрасте 3 лет.

Несбитт «покрыл» своего Suskityrannus hazelae перьями. Но в самом ли деле малютки-ящеры были пушистыми, как цыплята? Не факт. Ныне преобладает мнение, что кожу хищных динозавров все-таки покрывали чешуйки.

Мини-тиранозавр на прогулке.

Мини-тиранозавр на прогулке.

О крупных зубастых братьях «койотов» Юрского периода читайте Тираннозавры: ученые показали, как они выглядели на самом деле

ИСТОЧНИК KP.RU

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