У тиранозавров были мини-копии

Чудовищу из «парка Юрского периода» нашелся миниатюрный брат-близнец. Его почти полный скелет был обнаружен еще в 1998 году во время раскопок в штате Нью Мексико (New Mexico). Наткнулся на них Стерлинг Несбитт (Sterling Nesbitt) — в то время 16-летний школьник, интересовавшийся палеонтологией, а ныне — профессор Технологического колледжа Вирджинии (Department of Geosciences in the Virginia Tech College of Science).

Профессор со своей давней находкой.

Останки долго лежали без дела. Лишь недавно профессор с коллегами тщательно присмотрелись к ним и пришли к выводу, что кости принадлежат прежде неизвестному хищному ящеру, похожему на Тиранозавра (Tyrannosaurus rex), только маленькому — примерно в 10 раз меньше. Ростом малютка был 90 сантиметров, весил чуть больше 40 килограммов. Об идентификации его сообщил портал Рhys.org со ссылкой на журнал Nature Ecology & Evolution.

Миниатюрную копию Тиранозавра назвали Suskityrannus hazelae. Это имя представляет собой смесь латыни и языка индейцев. В переводе означает «тиран-койот».

Так выглядел бы полный скелет «тиран-койота».

Палеонтологи воссоздали внешний вид «койота-ящера». И уверяют: он быстро бегал и сильно кусался. Жил примерно 92 миллиона лет назад. Охотился на животных своего размера, но каких именно, не известно. Погиб в возрасте 3 лет.

Несбитт «покрыл» своего Suskityrannus hazelae перьями. Но в самом ли деле малютки-ящеры были пушистыми, как цыплята? Не факт. Ныне преобладает мнение, что кожу хищных динозавров все-таки покрывали чешуйки.

Мини-тиранозавр на прогулке.

