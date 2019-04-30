Глава «Мираторга» назвал балаболами тех, кто против запрета на ввоз хамона

Не утихают споры насчет ввоза в ручной клади зарубежных деликатесов. Напомним, на днях в Национальной мясной ассоциации возмутились. Мол, туристы привозят из зарубежных поездок всякие хамоны и пармезаны. А у нас потом поголовье скота дохнет.

Причина - африканская чума свиней. Из-за нее в России уже погибли тысячи коров. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин умудрился связать это с поездками простых россиян за границу. Следите за логикой. Мол, едет турист из Шереметьево на такси, проголодался, открыл упаковку хамона или заранее заготовленный бутерброд с ним, но не доел и быстро выкинул в окно. На обочине Ленинградки ее-де подобрал дикий кабан. Потом он умер в Химкинских лесах. А грибник случайно наступил на остатки и принес чуму (еще не забыли о ней?) на луг, где пасутся домашние коровы. Вот так и получился очередной очаг заражения...

Общественность, естественно, возмутилась. Почему из-за плохой работы ветеринарных служб или проблем отдельных бизнесменов лоббисты от мясной отрасли хотят запретить всем россиянам ввоз деликатесов из других стран?! На что получили жесткий ответ от одного из представителей бизнеса.

- Хамон нужно есть в Испании, брезаолу (вяленая говяжья ветчина. - Ред.) - в Италии, пармезан — во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы, - так прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации глава «Мираторга» Виктор Линник в интервью Forbes.

Справедливости ради, доля смысла в предложениях мясников есть. Во-первых, африканская чума свиней действительно очень опасна. И самый большой очаг находится рядом с нашими границами - в Польше и Румынии.

Во-вторых, запрет на ввоз продуктов питания давно действует в некоторых крупных странах мира. К примеру, очень жесткие требования в США. В международных аэропортах все чемоданы обнюхивает собака-ищейка. Ограничения действуют в Японии, Канаде, Австралии. В Китае продукты питания можно ввозить, но только те, что находятся в закрытой упаковке. А вот рыбные и мясные изделия попадут на карантинный контроль или будут конфискованы вне зависимости от того, как хорошо они упакованы.

И в-третьих, не так много людей выезжают за границу и везут домой хамон или другую экзотическую колбасу. А объем инвестиций в развитие мясного животноводства в России составляет миллиарды долларов. Африканская чума свиней в огромном Китае выкосила 20% поголовья. Повторять печальный опыт Поднебесной не хотелось бы. Ведь это приведет к серьезному росту цен внутри страны. Отечественное мясо мы все же покупаем чаще, чем привозим что-то необычное из-за бугра.

По словам Линника, «Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры, поскольку это касается продовольственной безопасности страны». В правительстве предложение Национальной мясной ассоциации пока изучают. Правда, при введении запрета есть риск, что хамон и прочие мясные деликатесы будут попадать не на столы друзей и родственников туристов, а на столы друзей и родственников таможенников. А там и до кабана на обочине недалеко.

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