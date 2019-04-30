Александр Осипов, врио губернатора Забайкальского края: После приезда президента быстро идет помощь пострадавшим. Главное - не допустить новых пожаров

За минувшую неделю Владимир Путин на различных совещаниях дважды возвращался к теме забайкальских пожаров. (24 апреля в Чите и 29-го - на встрече с членами правительства РФ в Кремле.)

Вот о чем доложил президенту Глава МЧС Евгений Зиничев:

"...На территории действуют 12 очагов лесных пожаров, два локализованы, общая площадь 3700 гектаров... В соответствии с вашим Указом (президент подписал его 25 апреля. - А.Г.) правительством РФ издано распоряжение об оказании помощи пострадавшим на сумму до 50 миллионов 310 тысяч рублей, в том числе гражданам, получившим вред здоровью, - 4 миллиона 200 тысяч. Минстроем РФ совместно с МЧС и Минфином внесён в правительство пакет документов, которым утверждается порядок расходования денежных средств, выделенных на восстановление жилья, в размере до 450 миллионов... Продолжается работа по восстановлению утраченных документов граждан..."

Эти решения мы обсудили с врио губернатора Александром Осиповым...

Александр Осипов: «После приезда президента очень быстро идет помощь пострадавшим на пожарах» 00:00 00:00

- Александр Михайлович, я когда-то жил в Чите, был много раз на пожарах. Сейчас стараюсь внимательно следить за тем, что происходит. И убеждаюсь - насколько быстро решаются абсолютно все организационные вопросы. Как вы сейчас оцениваете ситуацию с пожарами в вашем крае? Что изменилось после вмешательства главы государства в эту трагедию?

- Я ровно так и оцениваю, как вы сказали. У вас очень точная оценка, что все очень быстро решается.

Мы дорабатываем сейчас все списки пострадавших граждан для возмещения ущерба. Делаем все, что необходимо, чтобы были сняты острые вопросы по всем видам сельскохозяйственного ущерба, по восстановлению инфраструктуры на селе, по жилью…

- Людей ваши решения устраивают?

- Узнать у всех пострадавших позицию, это непросто - где они хотят восстановить жилье, приобрести его где-то в другом месте или - в родном селе. Этим сейчас мы больше всего занимаемся, активно работаем с федеральными органами, которые за это отвечают, с ними согласовываем все вопросы, готовим документы.

При этом, самая главная задача, которой занимаемся, - это непосредственно сами выплаты. Здесь уже вся необходимая помощь пошла, деньги поступают.

- Федеральный центр сколько выделил средств на ликвидацию последствий пожаров?

- Более 50 тысяч – эти выплаты связаны, прежде всего, с восстановлением утраченного имущества граждан.

- В целом сумма известна?

- Более миллиарда рублей.

Установлены разные лимиты по сельскохозяйственному ущербу, мы уже завершаем сейчас согласование этой суммы - это более 500 миллионов рублей. Около 450 миллионов - на строительство жилья. 50 миллионов - непосредственно на социальные выплаты тем, кто пострадал.

- Стихия идет на спад после того, как меры приняты?

- У нас всю весну, так же, как и зиму, как и лето, - жарит солнце, трава сухая. Как только, не дай Бог, сильные ветры, да ещё недобросовестные граждане "добавят огоньку" или возникнут какие-то техногенные источники огня, - то сразу ситуация резко ухудшится.

- Тогда - пока этого нет - сплюнем и постучим по дереву, чтобы не сглазить...

- Мы в напряженном, собранном, боеготовом состоянии - тушим по десятку лесных пожаров каждый день, практически. Стараемся, чтобы не вышли эти пожары из степей в леса. У нас очень сложная задача...

И ещё хотелось бы призвать всех к бдительности.

Вот все же видят по телевизору, как сильно пострадавшие а пожарах обожжены, сколько погибло скотины, какие разрушения. И при этом у потенциальных виновников возникновения пожаров не возникает внутреннего желания сказать: нет, я больше не буду пользоваться открытым огнем, чтобы мне где-то травку подпалить, где-то мусор сжечь...

Нельзя забывать: 70 процентов возгораний - как раз от беспечности людей...