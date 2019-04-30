«Когда я вырасту, куплю тебе машину»: 6-летний сын растрогал Киркорова своим поздравлением

52-й день рождения Филипп Киркоров отмечает в кругу семьи. Вот уже 7 лет он счастливый отец девочки Аллы-Виктории и 6 лет — папа замечательного сына Мартина.

Малыши сначала поздравили Филиппа в стихах. Первой слово взяла Алла-Виктория:

«Мой папочка любимый, ты очень дорог мне. Ты сильный и красивый. Как рыцарь на коне! Ты сможешь, точно знаю помочь и защитить. Таким прекрасным папой лишь ты способен быть. Желаю всей душою здоровья, долгих лет. И я горжусь тобою. Ведь лучше папы нет!»

А потом свой стих прочитал 6-летний Мартин: «Папа мой — самый хороший. Его поздравляю сейчас. И честно — я рад очень-очень, что папа такой есть у нас. Он добрый, веселый и смелый, Красив он и очень умён. Мой папа во всем чемпион».

Дети Киркорова поздравили его с днем рождения.

Потом дети показали поделки, которые смастерили в подарок отцу: открытки, галстук с семейными фото, конфетки ручной работы.

— Когда я вырасту, я подарю тебе вот такую BMW. Пока я ее специально нарисовал для тебя, — растрогал отца Мартин Киркоров.

— Самое дорогое поздравление для меня в мой день рождения от самых любимых на свете, — написал в своем Инстаграме певец, выложив трогательные поздравления и презенты от своих наследников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Якай дольше»: Пугачева в шутливой форме призналась в любви к Киркорову

Ещё до встречи со своей единственной женой Аллой Пугачевой Филипп Киркоров был популярным артистом. К тому времени он уже выпустил свои хиты «Атлантида», «Мне мама тихо говорила», «Ты-ты-ты» и многие другие. В браке с Пугачевой артист прожил более 10 лет (подробности)