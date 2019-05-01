«Микелла самая фирменная из всех!»: Как коллеги защищают Алсу и ее дочь после победы в «Голосе»

Результаты проверки голосования в финале шестого сезона «Голос. Дети» прозвучат не раньше, чем после праздничных выходных. Пока же семья победительницы никак не комментирует тот факт, что тысячи телезрителей считают победу 11-летней Микеллы Абрамовой несправедливой. Ведь ее родители развернули настоящую рекламную кампанию. Про одаренную Микеллу выходили сюжеты на ТВ, интервью, публикации в инстаграмах звездах… Коллеги, конечно, поддерживают Алсу в этой непростой ситуации. Многие артисты подчеркивают в интервью важный факт - нельзя травить ребенка. А вот с победой Микеллы Абрамовой в конкурсе «Голос. Дети» открыто согласились лишь единицы известных людей. И эти смельчаки понимали, чем рискуют – тут же на них обрушились тысячи гневных зрителей и поклонников шоу, которые считают, что Микеллу к победе привела агитация звезд, «блат» и «накрученные голоса». Вероятно, мнения большинства артистов мы узнаем после оглашения Первым каналом результатов проверки голосования. А пока цитируем смельчаков, рискнувших открыто заявить о поддержке победительницы «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой. Артисты нашли аргументы в защиту победы дочки Алсу.

Алексей Чумаков. Фото: instagram.com

Певца Алексея Чумакова критиковали за призывы в инстаграме голосовать за Микеллу. Чумаков и теперь не считает, что поступил неправильно. Он записал 35-минутный монолог в защиту дочери своих друзей певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, и разместил его в социальных сетях. Певец признался, что «Голос. Дети» не смотрел, но так как в конкурсе участвовала дочь близких друзей, призвал поддержать ее. И ничуть об этом не жалеет. Вот несколько отрывков из монолога Чумакова.

«Я с некоторым пиететом относился к этому конкурсу, так как в нем участвует дочка моих друзей. Я не смотрел этот проект, я наблюдал, как бы со стороны, и в один из дней узнал, что наступает финал, конечно же, я выложил на свой страничке в инстаграм фотографию Микеллы с ее номером… Голосовать я не успевал – я летел в этот момент в Бишкек. Я пожелал удачи доченьке своих друзей, потому что она очень талантлива, и я также написал, что надеюсь, что вы проголосуете за нее… Это мое право, и она этого достойна. Я считаю себя профессионалом - неплохо пишу песни, неплохо пою песни, неплохо продюсирую песни, и я не плохой артист… - Алексей Чумаков объясняет почему он имеет право давать оценки вокальных способностей детей, - Послушал, и у меня образовалось три абсолютных фаворита. Это - Ержан, удивительно одаренный парень, который поет открытым красивым высоким звуком. Это - Нино, которая удивительно мудра в свои небольшие годы. Она может сама не осознает, насколько сладко насколько обволакивающе она поет – это большой дар. И это Микелла. И не потому, что она дочь моих друзей. Она самая фирменная из всех там присутствующих. Что такое фирменная на мой взгляд? Не смейте меня сейчас оспаривать, это мое личное мнение, я не спорю с вами, я вам рассказываю. Я не оправдываюсь! Она самая фирменная из всех там присутствующих, возможно, потому что она так мыслит, возможно, потому что у нее совершенный английский, возможно, потому что она слушает немного иную музыку, возможно, потому что у нее чуть-чуть другое мировосприятие, мы все разные. И все ее интонации, весь ее субтон, вся ее филировка, ее тембр, ее взгляд, ее позиция во время пения абсолютно фирменные. Она чужда, конечно же, нашему зрителю. Если вы перемотаете пленку назад и посмотрите, кто в принципе побеждал ранее в «Голосе», то в подавляющем большинстве это будет большой голос. Он ясен нашему прекрасному зрителю в основной своей массе. Но ведь это конкурс не диапазона и не чистоты звука - это конкурс певцов, даже не песни, а певцом, вокалистов. А пение, скажу по секрету, тем, кто сомневается, это не громкость звука, пение – это умение передать мысль через ноты, которые ты поешь… Можно прошептать так, что заплачешь, а можно заорать так, что скажешь: «Да заткни уже свой рот!»… С точки зрения открытого ясного прекрасного голоса это - Ерджан, с точки зрения грустной души внутренней философии и красивого голоса - это Нино, с точки зрения открытости и фирменной поволоки - это Микелла Это три мои абсолютных фаворита. Я не голосовал ни за кого, я летел в этот момент. Я бы проголосовал за всех трех, а там как решит большинство Я как профессионал хочу сказать, что Микелла, как и предыдущие участник о которых я рассказывал, на удивление одаренная…»

Алсу и Любовь Успенская. Фото: instagram.com

Певица Любовь Успенская получила несколько тысяч разгневанных посланий от поклонников после своего открытого выступления в поддержку Микеллы и поздравления девочки с победой в вокальном конкурсе.

«Алсу и Микелла, я поздравляю вас с победой, мои дорогие девочки! Совершенно случайно на гастролях, смотрела «Голос. Дети» и видела твое выступление. Микелла, ты талантливая будущая звездочка: когда-то твоя мама заняла призовое место на «Евровидении», а теперь и ты следуешь ее стопам и догоняешь. Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене», - написала Успенская в инстаграме.

Поэт Александр Вулых знает кухню телеконкурсов изнутри и уверен, что накрутить голоса нельзя, поэтому победа девочки честная.

Зара и Алсу. Фото: instagram.com

«Вот не люблю и не приемлю коллективную травлю в любом её виде. Простите меня, конечно, но волна всенародного гнева по поводу победы дочки Алсу в детском «Голосе» достигла размеров цунами… Купили! Продали! Украли! Нет предела народному гневу! Восстановите справедливость! - требует народ… Девять лет назад я и сам участвовал в подобном песенном мероприятии на Первом (правда, это был конкурс песни, а не исполнителя), и могу засвидетельствовать - там всё честно. Просто маме Микелы не следовало бы афишировать родственные связи. Ну выступила бы дочка, как выступила. А потом мама могла бы с высоты своего сценического опыта и профессиональных знаний помочь девочке разобрать ошибки и нюансы выступления. Скорее всего Алсу, которой, кстати, я очень симпатизировал всегда, не справилась со своей чрезмерной опекой и любовью к дочери, и это помешало ей в данном случае поступить разумно и с пользой для общего дела. Но ничего страшного в этом я не вижу. Девочка станет артисткой, если она сама этого хочет. И другие дети тоже. Никто не знает, как сложится их судьба. Главное, чтобы они осознанно нашли свой путь. А с несправедливостью мира они обязательно столкнулись бы рано или поздно».

Телевизионный сюжет с рассказом певицы Зары о музыкальных способностях Микеллы Абрамовой вышел на РЕН ТВ накануне финала «Голоса». Также звезда поддержала девочку в своих социальных сетях после ее победы. Вот что написала Зара об итогах шестого сезона телевизионного вокального конкурса «Голос. Дети».

«В этом году были потрясающие участники, до финала дошли лучшие из лучших! Каждый из деток был достоин победы, благодаря таланту и упорству! Эти юные Артисты: Ержан Максим, Валерий Кузаков, Микелла Абрамова, Анастасия Сисаури, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Рената Таирова – показали отличные результаты, дошли до финала, а самое главное нашли своего зрителя, который будет поддерживать и после завершения проекта. Это и есть самый главный и ценный приз - слушатель! Каждый их них уже победитель, впереди которого ждет долгий и интересный творческий путь. Кто-то из девяти финалистов должен был выиграть. В этом году победителем стала Микелла, получившая наибольшую зрительскую поддержку и число голосов! Участие в подобных конкурсах проходят в тяжёлых физических и эмоциональных условиях для ребенка, но сколько негатива направлено в сторону этой доброй девочки сейчас… Маленькая исполнительница с прекрасным музыкальным стилем, харизмой и артистизмом. Она ребенок нового поколения, вспомните, какие песни Микелла выбирала для выступлений, как она владеет голосом, какой у нее тембр. А ведь этой малышке всего 10 лет! Микелла Абрамова удивительно трогательная и искренняя девочка, которая и победы, и поражения пропускала через себя. Очень хотела выложить фрагменты выступлений Микеллы, чтобы показать какой разнообразный у неё репертуар, насколько она одарена, но инстаграм блокирует мои публикации! Я отключаю свои комментарии, не хочу, чтобы ни одно злое слово было направлено в сторону этой светлой девочки».

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