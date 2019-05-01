Порошину пытаются успокоить после смерти мамы

Мария Порошина пока никак не прокомментировала известие о смерти мамы. Актрисе сейчас не до общения, поэтому ее многочисленные поклонники пытаются успокоить знаменитость в скорбный для нее час.

30 апреля пришло печальное известие. Умерла мама Марии Порошиной. Заслуженная артистка Наталия Красноярская скончалась на 71-м году жизни.

В марте женщине неожиданно стало плохо на работе. Прибывшие медики констатировали у Краснояркой нарушение речи и спутанность сознания. Наталию Петровну госпитализировали, а 30 апреля ее не стало.

mashaaporoshina Мария Порошина с дочкой и мамой

В сети появилось архивное фото Марии Порошиной с одной из дочерей и родительницей. "Светлая память мамочке...", - гласит подпись под снимком.

Актриса была очень близка с мамой, делилась с ней самым сокровенным. Летом 2018 года Мария рассталась с мужем, актером Ильей Древновым, с которым прожила около 17 лет. Красноярская поддержала дочь в нелегком решении. "Я давно хотела, чтобы это произошло. Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой".

zvezdnye_novosti___ Мария Порошина, ее мама и старшая дочь Полина Куценко

Подписчики как могут пытаются поддержать и успокоить Порошину, которая недавно родила пятого ребенка: "Мария, как же вы с мамой похожи. Сил вам пережить эту боль", "Машенька соболезную Вам. Будет очень тяжело, держитесь", "Дай бог Вам терпения", "Светлая память", "Вам и вашим близким мужества", "Машенька, у вас просто замечательная мама была".