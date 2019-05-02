Если МИД Украины идиот, то это надолго

Как говаривал герой Папанова в бессмертном фильме «Бриллиантовая рука», юбилей выхода которого случился на днях: «Если человек идиот, то это надолго». Удивительным образом это подтверждает в эти дни в очередной раз государство Украина в лице ее представителей и структур власти. Поставьте вместо слово «человек» сочетание «МИД Украины», и ничего в истинности высказывания не изменится.

Киев выразил Москве решительный протест по поводу указа Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ некоторым категориям граждан Украины. Это уже следующий шаг после аналогичного указа в отношении жителей ДНР и ЛНР. На Украине возбудились после первого указа, после второго начались нескончаемые крики и истерики с жалобами «написать в Спортлото», то есть в ООН.

- МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия, - говорится в специальной украинского внешнеполитического ведомства, написанной специально по этому поводу.

Замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак громогласно озвучил угрозу, что жителей неподконтрольного Киеву районов Донбасса следует лишать гражданства за получение российского паспорта. Наверняка такое же наказание потребуют распространить и на другие территории Незалежной.

Украинская дипломатия поднимается по всем фронтам. Политический директор МИД Украины Макеев написал в Twitter, что 2 мая все украинские посольства сообщат о «паспортной агрессии» Москвы, а в своем микроблоге постпред Украины при ООН Володимир Ельченко написал, что его усилиями послы стран-членов ООН и генеральный секретарь Антониу Гуттериш уведомлены о выдаче российских паспортов - «новом этапе гибридной агрессии России против Украины».

Даже термин придумали специальный – «паспортная агрессия». И ведь не могут не понимать, что все эти крики не будут иметь никаких последствий. От слова совсем. Поскольку Россия своими решениями не нарушает ни одной нормы международного права. Не нарушает ни одного даже и украинского закона. Более того, право – это такая штука, что можно им воспользоваться, а можно и отложить в дальний ящик за ненадобностью. В отличие от обязанности той же. Решат, к примеру, в США дать мне право стать гражданином их страны. А оно мне и не надо. Вот и пусть решают. Насильно-то не заставят.

К тому же, предоставление гражданства – сугубо внутреннее дело любого государства. Кому хочет – тому и дает. Хоть бы и племени могикан в США. Вот только белые поселенцы всех индейцев этого племени в стране – оплоте демократии уничтожили в свое время. И Украине никто не скажет и слова, если она начнет предоставлять гражданство могиканам или, как грозились на днях представители Киева, гражданам Российской Федерации. Грозились, грозились, да вот что-то вдруг попритихли.

Поразительно, с какой настойчивостью в Киеве сами себя закидывают известной субстанцией и сами себе противоречат. Ведь одновременно с громкими криками о «паспортной агрессии» там заявляют, что принятые в России последние нормативные акты «были, есть и будут юридически ничтожными», и они «не будут иметь никаких правовых последствий». Как и «возможные будущие нормативно-правовые акты», принимаемые в России по этим вопросам. Прямо-таки «пронзатели будущего» своим «орлиным взором». Мольфары и Нострадамусы, вангующие в одном флаконе. Господа, вы уж разберитесь: или «юридически ничтожные», не имеющие никакой силы, или «отменить немедленно». А то одно с другим не очень совмещается, если одновременно. Вот сами послушайте – «немедленно отменить юридически ничтожные акты, не имеющие никаких последствий». Ничего ухо или ум не режет? Что возбудились-то так, да неприличия?

Не будем вспоминать тут Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Болгарию и т.д., раздавших свои паспорта или иные документы, дающие право на их получение, на западе Украины. Вспомним, как сама Украина массово выдавала свои паспорта жителям Приднестровья. Или у украинских дипломатов память настолько коротка, что историю соей страны они отмеряют от прихода к власти Порошенко или, на худой конец, с выборов президентом Януковича. А ведь было такое. Десятки тысяч новых граждан обрела Украина не так давно в лице приднестровцев. Похоже, что Ельченко, Климкину и прочей камарилье в Киеве пора освежить память. Или взять на вооружение знаменитый слоган: «Иногда лучше молчать, чем говорить». Потому что только в этом случае они могут сойти за умного. И то не факт, что с высокой вероятностью.