"У нас нет информации про пиво по 100 граммов". "КП" проверила информацию о новом маркетинговом финте

Помните истории про «девяток» яиц, 900 граммов молока и прочие маркетинговые штучки? В Североморске торговая мысль пошла еще дальше. В популярной соцсети появилась фотография ценника за пиво «Клинское» - 4 рубля. Это по акции, со скидкой 26%, прежняя цена была существенно выше — аж 5 руб. 40 коп. Видимо, плохо брали...

Правда, вглядевшись, можно увидеть, что цена эта (и новая, и старая) — за 100 граммов. Бутылка получается — около 20 руб (у нее емкость меньше традиционных пол-литра). Что-то маловато... Забавно, что цена в комментариях практически не обсуждается, гораздо больше читателей этого поста интересовало, можно ли отпить граммов 100 или 200 и поставить бутылку на место — коль скоро, сколько стоит, указано в граммах.

Как утверждает автор снимка, речь идет о магазине «Дикси» (конкретный адрес не указан). На компьютерах с хорошим разрешением можно увидеть и дату на ценнике — 26.04.2019. Пиво по 4 рубля, но вчера - почти как в классике про раков. Корреспондент КП позвонил на контактный номер сети.

- Информации о том, что цена на пиво указывается за 100 граммов, у нас нет, - ответили в колл-центре (другие телефоны были недоступны — выходной). - На сегодняшний день акций по пиву «Клинское» не проводится. О предыдущих акциях у нас информации нет.

Впрочем, цены в расчете за 100 граммов — не редкость в торговле. Очень часто такие ценники можно увидеть в отделах сыров и готовых блюд, иногда — в мясных. Для напитков — это явно новое слово в торговле, если не учитывать ситуацию, когда продукцию продают на разлив — то же пиво, например.

В продаже напитков чаще применяется другой прием для уменьшения ценника — тара становится чуть меньше привычного объема. Так вместо литровых и пол-литровых пакетов молока появились емкости, например, на 890 и 450 граммов. Есть такой трюк и на пиво — то же «Клинское» продается уже в бутылках не 0,5, а 0,47 литра. Правда, цена, как минимум, раза в два дороже. Пользователи даже высказывают опасения, не просроченное ли это пиво и не грозит ли покупка товара по таким низким ценам последствиями для здоровья.