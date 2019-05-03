2019-05-03T15:29:49+03:00
Политика

Вячеслав Никонов - об идее вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: 9 мая для Зеленского станет «моментом истины”. С кем он выйдет на улицы и выйдет ли?

Об этом глава Комитета Госдумы по науке и образованию, президент Фонда "Политика" - в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Вячеслав Никонов, глава Комитета Госдумы по науке и образованию, президент Фонда "Политика"Вячеслав Никонов, глава Комитета Госдумы по науке и образованию, президент Фонда "Политика"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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"Граждане Украины вместо акции "Бессмертный полк" должны пройти по улицам с портретами жертв сталинских репрессий", - с таким предложением выступил глава МИД незалежной Павел Климкин. Мы обсудили эту тему с Вячеславом Никоновым...

- Вячеслав Алексеевич, новая инициатива Климкина, это что - продолжение той линии, о которой на днях напомнил вновь избранный президент Зеленский - что, дескать, у Украины и России нет ничего общего, кроме границ?

- Ну, Климкин, естественно, продолжает свою линию и линию политики администрации Порошенко, к которой он принадлежит. Они постоянно боролись с "Бессмертным полком"...

Я считаю, в этом - одна из причин поражения Порошенко.

Они, действительно, отдали уже Великую Победу нашей стране - России. Это, действительно, самая славная страница истории нашей общей - и России, и Украины. И то, что прежнее украинское руководство так легко отказалось от всего этого - в пользу украинских мифов, начало строить свою идентичность на Бандере и Шухевиче... Ну, это - залог просто нежизнеспособности украинского государства и одна из причин того, что Порошенко так позорно провалился.

Сейчас пытаются продолжить эту линию. Уже, собственно, идут последние дни администрации Порошенко, и Климкин придумывает все новые вещи. Он, на самом деле, предложил, чтобы шли люди и с портретами тех, кто погиб в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе, он предложил, чтобы несли портреты и тех, кто погиб, "защищая Украину", как они говорят, "от советской оккупации" - "жертв сталинских репрессий"...

- Как можно оценить эту "замену"...

- Вы знаете, это - несопоставимые вещи.

Люди, которые отдали свои жизни за Победу над гитлеровской Германией, с самым страшным врагом в истории человечества - это святые жертвы. Те же люди, которые шли убивать своих сограждан в Донбассе, - это... Ну, да жертвы - мы тоже можем о них скорбить, что их бросили просто на убой. Для того, чтобы уничтожать собственный народ - за то, что он хочет говорить на русском языке или не хочет подчиняться бандеровской власти в Киеве.

Поэтому - не удастся Климкину никого на улицы вывести. Даже, если они выведут, то - создать какое-то альтернативное шествие "Бессмертному полку" - ну, в принципе невозможно.

Потому что это - святой праздник святых жертв, которые были принесены на алтарь Великой Победы.

- Ну, и тем более, в последние годы на Украине... Ну, да - с Георгиевской ленточкой борются. Но "Бессмертный полк" там не удаётся победить, люди 9 выходят с портретами настоящих победителей - и в Киеве, и в других городах...

- Ну, и на этот раз люди выйдут на акцию "Бессмертный полк", потому что они чувствуют гордость за своих предков, которые отдавали свои жизни за то, чтобы отстоять, в том числе, и свою - украинскую землю от гитлеровских захватчиков.

Поэтому, конечно, память об этих людях будет жить. Их гораздо больше, во много десятков раз больше, чем тех, которых собирается отмечать Климкин.

- Ну, а если вновь избранный президент будет плестись в хвосте у климкиных... Он далеко, наверное, не уйдёт...

- Ну, мы посмотрим. Я думаю, 9 мая будет определенным "моментом истины" для Зеленского. И для нас тоже. Мы посмотрим, в каких колоннах он пройдёт и пройдёт ли? Это тоже будет одним из критериев оценки его - как президента Украины.

Вячеслав Никонов - об идее Климкина вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: «9 мая для Зеленского станет «моментом истины”. С кем он выйдет на улицы и выйдет ли?..».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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