«Литву — не комментирую»: Представитель Лепса отказался говорить о запрете певцу въезжать в прибалтийскую страну

Григорий Викторович Лепс еще в марте давал концерты в Клайпеде и Вильнюсе. А в начале мая ему официально запрещен въезд в Литву.

gvleps Вильнюс, sold out Спасибо за ваши улыбки и счастливые глаза ! До встречи ...

Как сообщает литовское агентство BNS, теперь он в списке «нежелательных людей в связи с его предполагаемыми связями с криминальным миром».

Это решение подписал глава министерства внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

- Мы подтверждаем, что министр внутренних дел Эймутис Мисюнас подписал распоряжение о том, чтобы не допустить въезда этого лица в Литовскую Республику», - заявил местным СМИ пресс-секретарь министра Иева Дирмайте.

По словам замминистра Дариуса Скусявичюса, решение литовских властей связано с решением властей США, где он ранее был также запрещен ко въезду. Таким образом Григорий Лепс оказался в «черных списках» уже пятой страны.

Санкции против российского артиста ввели в США в 2013 году. Также Лепсу запрещен въезд в Великобританию, Израиль и на Украину.

«Комсомолка» связалась с директором артиста Владимиром Урюпиным, который сходу заявил: «Литву — не комментирую», оборвав разговор. Сам артист также воздерживается от комментариев.

Григорий Лепс сейчас находится на гастролях в Турции.

gvleps 1 мая #миртрудмай Titanic Mardan Palace Всем отличных выходных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Будет "Украина. Вторая серия": Директор Лепса сравнил Литву с Незалежной из-за призыва запретить исполнителю въезд

Директор российского певца Григория Лепса Владимир Урюпин отметил, что не слышал каких-либо официальных заявлений на предмет запрета артисту въезжать в Литву (подробности)