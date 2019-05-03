2019-05-03T16:55:48+03:00
Звезды

«Литву — не комментирую»: Представитель Лепса отказался говорить о запрете певцу въезжать в прибалтийскую страну

Заслуженный артист России попал в «черные списки» Вильнюса
Юлия МАЗУР
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Заслуженный артист России попал в «черные списки» ВильнюсаЗаслуженный артист России попал в «черные списки» ВильнюсаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Григорий Викторович Лепс еще в марте давал концерты в Клайпеде и Вильнюсе. А в начале мая ему официально запрещен въезд в Литву.

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Вильнюс, sold out Спасибо за ваши улыбки и счастливые глаза ! До встречи ...
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Как сообщает литовское агентство BNS, теперь он в списке «нежелательных людей в связи с его предполагаемыми связями с криминальным миром».

Это решение подписал глава министерства внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

- Мы подтверждаем, что министр внутренних дел Эймутис Мисюнас подписал распоряжение о том, чтобы не допустить въезда этого лица в Литовскую Республику», - заявил местным СМИ пресс-секретарь министра Иева Дирмайте.

По словам замминистра Дариуса Скусявичюса, решение литовских властей связано с решением властей США, где он ранее был также запрещен ко въезду. Таким образом Григорий Лепс оказался в «черных списках» уже пятой страны.

Санкции против российского артиста ввели в США в 2013 году. Также Лепсу запрещен въезд в Великобританию, Израиль и на Украину.

«Комсомолка» связалась с директором артиста Владимиром Урюпиным, который сходу заявил: «Литву — не комментирую», оборвав разговор. Сам артист также воздерживается от комментариев.

Григорий Лепс сейчас находится на гастролях в Турции.

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1 мая #миртрудмай Titanic Mardan Palace Всем отличных выходных
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ИСТОЧНИК KP.RU

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