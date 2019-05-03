Майские каникулы звезд: Толкалина искупалась в Италии, а Гребенщиков дал бесплатный концерт на пляже Кипра

Долгожданные весенние выходные в разгаре, народ отдыхает. Знаменитости, как и многие сограждане, воспользовались возможностью развеяться и отправились на майские праздники кто куда. «Комсомолка» посмотрела, кто, куда и с кем отправился отмечать Первомай.

Любовь Толкалина постоянно куда-то летает. У нее много гастролей с антрепризными спектаклями по стране, иногда удается и выбраться за границу. На майские каникулы 41-летняя актриса укатила в Италию. И умудрилась открыть купальный сезон. Она, к слову, в прошлом прекрасная спортсменка-синхронистка.

tolkalinaliuba Любовь Толкалина открыла купальный сезон

Открыть купальный сезон она решила на Сицилии. И делала это в одиночестве, зато в соблазнительном бикини.

- Парни из нашей команды рассказывают, что если вода жидкая, значит она не холодная. Холодная вода - это твёрдая вода. В газообразной воде тоже плавать не стоит, а в жидкой - самое оно, даже если она ледяная. Ура! Купальный сезон этого года открыт! В ледяном волшебно красивом Тирренском море. И в волшебно красивом купальнике, - написала актриса в соцсети.

Совсем далеко укатила чета Николаевых. Композитор со своей супругой и дочкой отправились в американский Диснейленд.

uliaveronika Диснейлендим (день второй)c @igor_nikolaev_music

49-летний музыкант со своей 36-летней супругой устроили 3-летней Веронике каникулы мечты. А в это время 73-летний Евгений Петросян тоже улетел из Москвы на отдых. Куда — не сообщил.

petrosyanevgeny Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака небылиц в лицах . И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!

Зато его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова, с которой он в последнее время стал открыто появляться вместе, не скрывает, что отправилась в Сочи.

bruhunova Пасмурный Сочи...

Ольга Бузова облюбовала ОАЭ. В Дубай Бузова полетела и на отдых, и чтобы немного поработать на фестивале «Жара. Дубай». Пусть и без пляжей, но новый купальник 33-летняя ведущая «Дом-2» уже выгуляла.

buzova86 Рубрика #ожиданиереальность продолжается Когда хочешь снять сексуальную проходку по своим апартаментам и эффектно исчезнуть в спальне, скинув накидку, но путаешься в ней

Туда же, в Дубай отправилась «Мисс Россия-2015» София Никитчук. Вместе с подругой первая красавица страны демонстрирует умопомрачительные фигуры.

nikitchuksofi I feel that there is nothing more truly artistic than to love people and find real friends!

Там же, а Эмиратах резвится голосистая Полина Гагарина. 32-летняя обладательница второго места на «Евровидении» упражняется на растяжку так, как не может даже всея шпагатов Анастасия Волочкова. Циркачка, одним словом.

gagara1987 Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот трюк под названием Полина Вандам Гагарина

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина готовится позагорать на пляжах Турции, куда полетела отмечать Первомай. 34-летняя певица не удержалась от очередного сексуального фото на белоснежных простынях своей кровати.

serebro_official Подрубаем holiday mode на полную )) И до вечера. Словимся сегодня в Calista Luxury Resort !!! ЛЮБЛЮ

49-летняя актриса и телеведущая Юлия Меньшова решила провести выходные в Испании. Вместе с 15-летней дочерью Таисией она гуляет по Барселоне.

juliavmenshova Эти майские дни мы с дочкой проводим в Барселоне в компании с прекрасным @fotovorobey Игорь позиционирует свою профессию очень любопытно, он не гид , а свой человек в Барселоне , и это определение - полностью отражает реальность! Так что, если вдруг вы еще не были в Барселоне, то есть смысл немедленно обращаться к Игорю. Да даже если и были, то тоже - скорее к нему. Он живет в Барселоне уже 10 лет, и вам с ним ( или его сотрудниками) будет радостно, уютно, тепло, доброжелательно и главное - очень интересно!!! У вас, действительно, в этом красивейшем городе мира сразу же появится - друг, который покажет и расскажет то, что вы бы не заметили, пропустили или прошли бы мимо. А зря! И жалко же ! А еще у Игоря есть потрясающая жена Света @tallerdemunecas , которая делает фантастические игрушки. И нам с Тасей в подарок сегодня перепал один из ее винтажных мишек. Нашу зовут - Маруся. Она сделана из ткани и кружев 18 века, которые Света находит на блошиных рынках Барселоны. Маруся - настоящее произведение искусства, без шуток, и я теперь всерьез озабочена темой - где Марусю поселить по возвращении? .. Потому что она заслуживает какого-то очень особенного места... В общем, майские праздники проходят насыщенно. Сториз с рассказами будут чуть позже.

Культовый музыкант Борис Гребенщиков устроил очередной импровизированный концерт на Кипре. БГ и коллеги дали бесплатное выступление прямо на пляже.