Майские каникулы звезд: Толкалина искупалась в Италии, а Гребенщиков дал бесплатный концерт на пляже Кипра
Долгожданные весенние выходные в разгаре, народ отдыхает. Знаменитости, как и многие сограждане, воспользовались возможностью развеяться и отправились на майские праздники кто куда. «Комсомолка» посмотрела, кто, куда и с кем отправился отмечать Первомай.
Любовь Толкалина постоянно куда-то летает. У нее много гастролей с антрепризными спектаклями по стране, иногда удается и выбраться за границу. На майские каникулы 41-летняя актриса укатила в Италию. И умудрилась открыть купальный сезон. Она, к слову, в прошлом прекрасная спортсменка-синхронистка.
Открыть купальный сезон она решила на Сицилии. И делала это в одиночестве, зато в соблазнительном бикини.
- Парни из нашей команды рассказывают, что если вода жидкая, значит она не холодная. Холодная вода - это твёрдая вода. В газообразной воде тоже плавать не стоит, а в жидкой - самое оно, даже если она ледяная. Ура! Купальный сезон этого года открыт! В ледяном волшебно красивом Тирренском море. И в волшебно красивом купальнике, - написала актриса в соцсети.
Совсем далеко укатила чета Николаевых. Композитор со своей супругой и дочкой отправились в американский Диснейленд.
49-летний музыкант со своей 36-летней супругой устроили 3-летней Веронике каникулы мечты. А в это время 73-летний Евгений Петросян тоже улетел из Москвы на отдых. Куда — не сообщил.
Зато его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова, с которой он в последнее время стал открыто появляться вместе, не скрывает, что отправилась в Сочи.
Ольга Бузова облюбовала ОАЭ. В Дубай Бузова полетела и на отдых, и чтобы немного поработать на фестивале «Жара. Дубай». Пусть и без пляжей, но новый купальник 33-летняя ведущая «Дом-2» уже выгуляла.
Туда же, в Дубай отправилась «Мисс Россия-2015» София Никитчук. Вместе с подругой первая красавица страны демонстрирует умопомрачительные фигуры.
Там же, а Эмиратах резвится голосистая Полина Гагарина. 32-летняя обладательница второго места на «Евровидении» упражняется на растяжку так, как не может даже всея шпагатов Анастасия Волочкова. Циркачка, одним словом.
Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина готовится позагорать на пляжах Турции, куда полетела отмечать Первомай. 34-летняя певица не удержалась от очередного сексуального фото на белоснежных простынях своей кровати.
49-летняя актриса и телеведущая Юлия Меньшова решила провести выходные в Испании. Вместе с 15-летней дочерью Таисией она гуляет по Барселоне.
Культовый музыкант Борис Гребенщиков устроил очередной импровизированный концерт на Кипре. БГ и коллеги дали бесплатное выступление прямо на пляже.
ИСТОЧНИК KP.RU