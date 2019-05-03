2019-05-03T18:37:15+03:00
Звезды

Ненакрашенная Бузова в купальнике продемонтрировала сексуальную проходку

Поющая ведущая в очередной раз заставила публику говорить о себе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова улетела в ДубайОльга Бузова улетела в ДубайФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ольга Бузова улетела в Дубай. На престижном курорте знаменитость живет в апартаментах класса люкс.

Ольга Бузова вместе с коллегами по цеху отправилась в ОАЭ на музыкальный фестиваль "Жара". Ведущая "Дома-2" держит в секрете песню, с которой будет выступать. Однако активно знакомит своих поклонников с роскошью, которая ее окружает.

По прилету Бузова сообщила подписчикам, что не спала всю ночь, но долетела без приключений, чему очень рада. "Это вид из моей огромнейшей веранды просто потрясающего номера. Чувствую себя самой настоящей принцессой", - заявила с гордостью Ольга.

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Бузова чувствует себя принцессой
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Немного отдохнув после бессонной ночи и утомительного перелета поющая ведущая разместила ролик. На видео она дефилирует в купальнике и накидке по роскошному номеру отеля, в котором остановилась. Бузова предстала без макияжа и продемонстрировала сексуальную походку.

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Рубрика ожидание и реальность продолжается
69883 отметок «Нравится»1166 комментариевInstagram

Правда, без конфуза не обошлось. "Когда хочешь снять сексуальную проходку по своим апартаментам и эффектно исчезнуть в спальне, скинув накидку, но путаешься в ней", - оставила знаменитость комментарий к видео.

Подписчики артистки очень живо отреагировали на ролик. И пока одни нахваливают свою любимицу на все лады, другие возмущаются ее бесстыдством.

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Ольга Бузова отдыхает после утомительного перелета
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Сама же звезда не обращает внимания на негативные отзывы. Она просто наслаждается свободным временем перед выступлением - принимает солнечные ванны и нежится в бассейне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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