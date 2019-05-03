"Глушаков поступил подло и пытается выкрутиться!": Бывшая жена уличила футболиста «Спартака» во лжи

Сегодня утром, как уже рассказывала «КП», ничто не предвещало скандального исхода.

Бывшая жена футболиста московского «Спартака» Дарья Глушакова вместе с детьми выехала в аэропорт. Девушка собиралась провести со своими малышами майские праздники в Эмиратах. Однако в аэропорту стало известно, что Денис Глушаков закрыл выезд за пределы России своей старшей дочери Лере. Отпуск был сорван, ребёнок разрыдался на паспортном контроле.

Дочь футболиста Глушакова расплакалась в аэропорту, когда узнала о выходке отца. Фото: личный архив Дарьи Глушаковой

В интервью «КП» звёздный адвокат Сергей Жорин пояснил, что поступок Глушакова -месть бывшей жене, которой в процессе развода суд оставил детей.

Однако адвокат Дениса Глушакова Марина Дубровская, пытаясь оправдать поступок спортсмена, заявила, что футболист закрыл ребёнку выезд ещё полгода назад и его бывшая жена знала об этом.

Адвокат Сергей Жорин, прочитав комментарии представителя Глушакова, очень долго смеялся.

- В качестве своего оправдания Глушаков говорит, что он заблокировал ребёнку выезд не сейчас, а полгода назад. Это ложь, потому что Дарья не так давно летала с детьми на отдых за границу. И у нас есть документ, на основании которого Глушаков закрыл выезд именно накануне майских праздников, - объяснил «КП» Сергей Жорин.- Даже, если бы Глушаков был прав, и он действительно заблокировал выезд ребёнку полгода назад, то это ему не делает чести, поскольку дети не виноваты.

Звездный адвокат Сергей Жорин. Фото: архив Сергея Жорина

И ещё меня очень развеселили слова Глушакова, что он якобы не писал заявление в пограничную службу ФСБ. Якобы он наложил запрет, написав обращение в аэропорт.

Это, конечно, очень смешно, поскольку законом предусмотрен только один вариант - обращение в федеральную пограничную службу ФСБ. Обращение напрямую в аэропорт не предусмотрено законом. Как он вообще узнал, из какого аэропорта планирует вылететь Дарья с детьми?

Может он своему пилоту знакомому позвонил? Или бортпроводнику написал заявление, чтобы детей не пускали в самолёт. Это, безусловно, очень смешной комментарий. И странно, что эти слова цитирует юрист Глушакова.

Из комментария Глушакова я делаю один вывод: он находится в панике в связи с тем, что общественность осуждает его поступок. Дети ведь не виноваты. Слова Глушакова смешны и можно было бы посмеяться над ним, если бы это не касалось его детей, которым нанесена тяжёлая моральная травма. Я через «КП» предлагаю Денису позвонить детям, объяснить эту ситуацию, снять запрет на выезд и дать возможность детям отдохнуть на майские праздники у моря.

Денис Глушаков с бывшей супругой Дарьей. Фото: архив Дарьи Глушаковой

Подписывается под словами своего звёздного защитника и Дарья Глушакова.

- Очень жаль, что Денис вместо того, чтобы извиниться (хотя бы перед своими детьми) придумывает нелепые оправдания. С моей стороны было бы, мягко говоря, странно покупать дорогостоящие билеты на майские праздники, зная о том, что выезд для ребёнка закрыт. Я думаю, что Денис понимает, что поступил подло и пытается как-то выкрутиться. Но, как всегда, у него это получается нелепо, - сказала «КП» Дарья Глушакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле: «Футболист «Спартака» Глушаков запретил дочери покидать Россию»

Скандальный развод футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова до сих пор в центре обсуждения. А началась эта некрасивая история с того, что жена спортсмена застала его в бане с любовницей и подала на развод (подробности)

«Довели до слез»: Дочь футболиста Глушакова расплакалась в аэропорту, когда узнала о выходке отца

Как уже писала «КП», майские каникулы для детей футболиста «Спартака» Дениса Глушакова начались с минорной ноты (подробности)