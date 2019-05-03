Ребенок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле : «Футболист «Спартака» Глушаков запретил дочери покидать Россию»

Скандальный развод футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова до сих пор в центре обсуждения. А началась эта некрасивая история с того, что жена спортсмена застала его в бане с любовницей и подала на развод.

Тогда Глушаков решил через суд забрать у жены детей. Плюс ко всему по словам его супруги Дарьи, Денис звонил ей с угрозами расправы, издевался. К счастью, суд оставил малышей с мамой.

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы Дарьи Глушаковой, футболист решил отомстить бывшей супруге, испортив отпуск ей и своему ребёнку. Майские праздники Дарья с детьми планировала провести в Эмиратах.

Майские праздники Дарья с детьми планировала провести в Эмиратах

- Денис Глушаков мстит за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы России. Ребенок узнал о том, что никуда не едет, только на паспортном контроле. Так держать, Денис! — написал в своём Твиттере адвокат Сергей Жорин.

Ребенок узнал о том, что никуда не едет, только на паспортном контроле. Фото: архив Сергея Жорина

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Видимо, футболист «Спартака» Денис Глушаков все-таки решил мирно разойтись со своей супругой Дарьей. Напомним: в прошлом году в Сеть попало скандальное видео, где зафиксировано, как жена застала Глушакова с любовницей в бане. (подробности)

Денис Глушаков: «Меня предала жена. Но ей управляют, словно джойстиком»

Уже несколько месяцев в семье футболиста Дениса Глушакова бурлят срасти. Развод капитана «Спартака» с женой превратился в пылающий скандал. В его топку брошены девять лет совместной жизни и судьба двух детей. Перед каждым заседанием суда всплывают волны компромата - в интернет выложены ролики со скандальным видео, где Дарья Глушакова врывается в баню к мужу, где тот якобы проводит время с какой-то девушкой, а после появились аудиозаписи разговоров супругов, где капитан «Спартака» сыпет матерными угрозами. «Ты просто *** ничтожество! - орет на них голос Дениса - Тебе жизни не будет в Москве *** и вообще тебе жизни не будет» (подробности)