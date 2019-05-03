«Довели до слез»: Дочь футболиста Глушакова расплакалась в аэропорту, когда узнала о выходке отца

Как уже писала «КП», майские каникулы для детей футболиста «Спартака» Дениса Глушакова начались с минорной ноты.

На паспортном контроле бывшая жена Дениса Глушакова Дарья (она собиралась с детьми в Эмираты - Ред.) узнала, что футболист запретил выезжать за пределы России их старшей дочери Лере. Свои действия спортсмен отказался объяснять. Однако детские каникулы сорваны, рыдающую маленькую Леру в аэропорту успокаивала вся семья.

Дочь футболиста Глушакова расплакалась в аэропорту, когда узнала о выходке отца. Фото: личный архив Дарьи Глушаковой

- Я считаю, что действия Дениса Глушакова недопустимы и наносят травму его детям, - сказал в интервью «КП» звёздный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой.

Адвокат Сергей Жорин, представляет интересы Дарьи Глушаковой

Напомним: по мнению юриста, Глушаков таким образом мстит бывшей жене, поскольку по решению суда дети остались жить у Дарьи, а ему придётся раскошелиться на алименты.

Как уже рассказывала «КП», конфликт в семье спортсмена начался из-за его измены, когда жена застала его в бане с любовницей.

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Видимо, футболист «Спартака» Денис Глушаков все-таки решил мирно разойтись со своей супругой Дарьей. Напомним: в прошлом году в Сеть попало скандальное видео, где зафиксировано, как жена застала Глушакова с любовницей в бане. (подробности)

Денис Глушаков: «Меня предала жена. Но ей управляют, словно джойстиком»

Уже несколько месяцев в семье футболиста Дениса Глушакова бурлят срасти. Развод капитана «Спартака» с женой превратился в пылающий скандал. В его топку брошены девять лет совместной жизни и судьба двух детей. Перед каждым заседанием суда всплывают волны компромата - в интернет выложены ролики со скандальным видео, где Дарья Глушакова врывается в баню к мужу, где тот якобы проводит время с какой-то девушкой, а после появились аудиозаписи разговоров супругов, где капитан «Спартака» сыпет матерными угрозами. «Ты просто *** ничтожество! - орет на них голос Дениса - Тебе жизни не будет в Москве *** и вообще тебе жизни не будет» (подробности)