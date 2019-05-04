"Сюда едут за сексом": знойная Лариса Копенкина в 63 года отдыхает в "отеле для взрослых"

Лариса Копенкина устроила себе незабываемый отдых в Турции. Бывшая супруга Прохора Шаляпина выбрала соответствующий отель.

Лариса Копенкина устроила на майские праздники отпуск. 63-летняя бизнесвумен неравнодушна к путешествиям. Но на этот раз женщина выбрала что-то особенное.

larakopenkina Красивой, счастливой, обольстительной может быть любая женщина

Копенкина любит Турцию не только за нежное море и солнце. Ее привлекают турецкие мужчины, о чем Лариса рассказала в эфире программы "Выход в люди".

Остановилась звезда в отеле с пометкой "Только для взрослых". "Это гостиница 18+. Сюда едут за сексом, который вы получите без особых проблем и никто с вас ничего не потребует. Кто какое приключение хочет найти, такое и найдет", - заявила она.

larakopenkina А какие ваши выходные?

Звезда отметила, что не строит иллюзий. "Я нахожусь здесь чисто для развлечения", - сообщила Лара. И тут же предупреждает: "В отеле работают страстные мужчины, обласканные женским вниманием. Приезжайте и отдыхайте без проблем, но не морочьте себе голову после".

Бизнесвумен откровенничает, что не обделена вниманием противоположного пола. Были у нее романы и с женатыми. "Но я никого уводить из семьи не собираюсь", - говорит Копенкина.

larakopenkina Доброго утра. Пусть вас все радует, а остальное подождет

При этом заявила, что в последнее время ее вкусы поменялись. Если раньше ее привлекали парни до 30, то теперь они ей надоели. "С мальчиками строить отношения уже не хочется. Достал детский сад, сил нет", - в сердцах восклицает эффектная женщина.

Напомним, о Ларисе Копенкиной заговорила вся страна после ее бурного романа с певцом Прохором Шаляпиным. Она вышла за него замуж в 2013 году. Избранник моложе Лары на 30 лет. Пара прожила вместе два года, после чего молодые разошлись.

Совсем недавно у Копенкиной случился роман с молодым стоматологом. 27-летний избранник пленил знойную женщину своей заботой. Правда, Лариса бросила жениха.