Бритни Спирс в мини-бикини показала чудеса гибкости и cела на шпагат

Похоже, Бритни Спирс всерьез взялась вернуть себе былую форму. Певица не так давно вышла из психиатрической клиники, а спустя несколько дней устроила гламурную фотосессию, а также показала чудеса гибкости.

В начале апреля 38-летняя Бритни Спирс при загадочных обстоятельствах попала в психиатрическую больницу. Певица провела в клинике почти месяц, так как, согласно официальной версии событий, ее эмоциональное и психическое расстройство вызывало опасение. Лечение пошло Бритни на пользу. Певица с особым усердием занялась собой.

britneyspears Гламурная фотосессия Бритни Спирс

В один день с разницей в несколько часов поп-принцесса предстала в разных образах. Сначала в своем блоге она опубликовала фото и видео гламурной фотосессии. Звезда позирует в черном обтягивающем мини-платье. На ногах - черные лодочки на шпильках. Съемки проходили в Лос-Анджелесе.

У певицы тщательно уложены волосы и нанесен профессиональный макияж. Спирс выглядит потрясающе. От постройневшей и ухоженной знаменитости не оторвать глаз.

britneyspears Бритни Спирс показала чудеса гибкости

А через несколько часов после гламурной съемки Бритни Спирс в мини-бикини уже демонстрировала чудеса гибкости. "Мне очень нравится йога", - подписала ролик исполнительница. На видео звезда в раздельном купальнике становится на мостик, ходит на руках, садится на шпагат и делает развороты на одной руке, опираясь на ноги.

Напомним, Бритни Спирс вышла из реабилитационной клиники 23 апреля, куда, предположительно, ее определил отец. По некоторым данным, у певицы случился нервный срыв из-за болезни родителя. Звезда долго не могла принять его тяжелое состояние и даже подумывала оставить сцену.