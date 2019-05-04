2019-05-04T21:53:29+03:00
Звезды

Бритни Спирс в мини-бикини показала чудеса гибкости и cела на шпагат

Певица демонстрирует прекрасную растяжку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бритни СпирсБритни СпирсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Похоже, Бритни Спирс всерьез взялась вернуть себе былую форму. Певица не так давно вышла из психиатрической клиники, а спустя несколько дней устроила гламурную фотосессию, а также показала чудеса гибкости.

В начале апреля 38-летняя Бритни Спирс при загадочных обстоятельствах попала в психиатрическую больницу. Певица провела в клинике почти месяц, так как, согласно официальной версии событий, ее эмоциональное и психическое расстройство вызывало опасение. Лечение пошло Бритни на пользу. Певица с особым усердием занялась собой.

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Гламурная фотосессия Бритни Спирс
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В один день с разницей в несколько часов поп-принцесса предстала в разных образах. Сначала в своем блоге она опубликовала фото и видео гламурной фотосессии. Звезда позирует в черном обтягивающем мини-платье. На ногах - черные лодочки на шпильках. Съемки проходили в Лос-Анджелесе.

У певицы тщательно уложены волосы и нанесен профессиональный макияж. Спирс выглядит потрясающе. От постройневшей и ухоженной знаменитости не оторвать глаз.

britneyspearsbritneyspears
Бритни Спирс показала чудеса гибкости
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А через несколько часов после гламурной съемки Бритни Спирс в мини-бикини уже демонстрировала чудеса гибкости. "Мне очень нравится йога", - подписала ролик исполнительница. На видео звезда в раздельном купальнике становится на мостик, ходит на руках, садится на шпагат и делает развороты на одной руке, опираясь на ноги.

Напомним, Бритни Спирс вышла из реабилитационной клиники 23 апреля, куда, предположительно, ее определил отец. По некоторым данным, у певицы случился нервный срыв из-за болезни родителя. Звезда долго не могла принять его тяжелое состояние и даже подумывала оставить сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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