Бритни Спирс со спутанными волосами шокировала своим видом после психлечебницы

Бритни Спирс заметили на выходе из отеля после пребывания в психиатрической лечебнице, где она находилась, по неподтвержденным данным, с января. Известная поп-певица шокировала своим внешним видом в Пасхальное воскресенье.

Бритни Спирс впервые появилась на публике после нахождения в психиатрической больнице. Певица предстала в ужасном виде.

culturabritney.com.ve Бритни Спирс вышла из психлечебницы

В американской поп-звезде едва ли можно разглядеть черты прежней Бритни, которая сводила подростков с ума и чьи песни и клипы были популярны по всему миру. Спирс сильно поправилась, пишет таблоид TMZ.

37-летняя артистка со спутанными длинными волосами выглядит отрешенной. Создается впечатление, будто она пребывает в прострации и вообще плохо соображает, где находится.

culturabritney.com.ve Бритни Спирс отпустили на один день

Артистку из психиатрической клиники забрал ее жених Сэм Асгари. По слухам, Бритни разрешили провести им вместе целый день. Сейчас Спирс вернулась в больницу.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля поклонников шокировало известие о госпитализации Бритни Спирс. Сообщалось, что певицу положили в психиатрическую клинику. Говорилось, что ее состояние вызвано тяжелой болезнью отца. В ноябре 2018 года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстойкишки, он чуть не умер. Родителю звезды сделали вторую операцию, но это не особо помогло. У мужчины возникли осложнения.

Позже появилась информация, что Бритни Спирс могли положить в психиатрическую клинику против ее воли."Бритни находится в психиатрической больнице с середины января. Конечно, в официальном заявлении говорилось, что она оказалась там в начале апреля. Но это не соответствует действительности. Бритни не хотела ложиться туда. Все сделали против ее воли", - цитирует инсайдера Popculture.

Во время подготовки к своему новому концертному шоу исполнительница перестала принимать медикаменты, ранее прописанные психиатром. Состояние дочери начало внушать опасения. Об этом немедленно сообщили родителю 37-летней артистки.