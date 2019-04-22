2019-04-22T21:56:53+03:00
Звезды

Бритни Спирс со спутанными волосами шокировала своим видом после психлечебницы

Американская поп-певица выглядит неопрятной и потерянной [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бритни СпирсБритни СпирсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бритни Спирс заметили на выходе из отеля после пребывания в психиатрической лечебнице, где она находилась, по неподтвержденным данным, с января. Известная поп-певица шокировала своим внешним видом в Пасхальное воскресенье.

Бритни Спирс впервые появилась на публике после нахождения в психиатрической больнице. Певица предстала в ужасном виде.

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Бритни Спирс вышла из психлечебницы
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В американской поп-звезде едва ли можно разглядеть черты прежней Бритни, которая сводила подростков с ума и чьи песни и клипы были популярны по всему миру. Спирс сильно поправилась, пишет таблоид TMZ.

37-летняя артистка со спутанными длинными волосами выглядит отрешенной. Создается впечатление, будто она пребывает в прострации и вообще плохо соображает, где находится.

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Бритни Спирс отпустили на один день
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Артистку из психиатрической клиники забрал ее жених Сэм Асгари. По слухам, Бритни разрешили провести им вместе целый день. Сейчас Спирс вернулась в больницу.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля поклонников шокировало известие о госпитализации Бритни Спирс. Сообщалось, что певицу положили в психиатрическую клинику. Говорилось, что ее состояние вызвано тяжелой болезнью отца. В ноябре 2018 года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстойкишки, он чуть не умер. Родителю звезды сделали вторую операцию, но это не особо помогло. У мужчины возникли осложнения.

Позже появилась информация, что Бритни Спирс могли положить в психиатрическую клинику против ее воли."Бритни находится в психиатрической больнице с середины января. Конечно, в официальном заявлении говорилось, что она оказалась там в начале апреля. Но это не соответствует действительности. Бритни не хотела ложиться туда. Все сделали против ее воли", - цитирует инсайдера Popculture.

Во время подготовки к своему новому концертному шоу исполнительница перестала принимать медикаменты, ранее прописанные психиатром. Состояние дочери начало внушать опасения. Об этом немедленно сообщили родителю 37-летней артистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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