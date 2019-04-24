Бритни Спирс в психбольнице раскрыла заговор

Бритни Спирс обратилась к поклонникам из психиатрической клиники, где она находится. Певица заявила, что ее семья прошла через серьезный стресс и переживания. Поп-звезда раскрыла заговор, находясь в лечебнице, и предупредила, что не стоит верить тому, что о ней говорят или пишут.

Бритни Спирс записала видеообращение. В кадре 37-летняя знаменитость обратилась ко всем, кто переживает за нее. "У меня все хорошо. Не волнуйтесь, я скоро вернусь!", - начала свою речь звезда.

Бритни попросила поклонников не обращать внимание на слухи и сплетни о ее семье, которая якобы насильно упекла ее в клинику. Знаменитость заверила, что пытается наладить свою жизнь, но все, что происходит вокруг, только мешает ей. "Ходят ужасные слухи, угрожают смертью моей семье... Я пытаюсь найти минутку для себя, но все, что происходит, только усложняет мне жизнь. Не верьте всему, что читаете и слышите", - сообщила Спирс.

Кроме этого поп-принцесса раскрыла заговор против себя. В обращении Бритни прозвучало имя ее бывшего менеджера Сэма Лютфи, с которым она скандально рассталась в 2008 году. Именно тогда артистка впервые попала в психиатрическую клинику. По словам Спирс, Лютфи запустил фейковые новости о том, что семья насильно удерживает ее в психлечебнице. "Эти поддельные письма были написаны Сэмом Лютфи... Он притворялся мной и общался от моего имени по поддельному электронному адресу", - посетовала звезда.

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Она пообещала, что сделает все, чтобы поскорее выйти из клиники и продолжить свои выступления. "Ваша любовь и преданность удивительны, они помогают мне преодолеть все невзгоды. Но все что мне сейчас нужно, так это немного покоя, чтобы справиться со всем этим. Я люблю вас", - резюмировала исполнительница.

Как писал сайт kp.ru, два дня назад Бритни Спирс заметили на выходе из отеля после пребывания в психиатрической лечебнице, где она находилась, по неподтвержденным данным, с января. Певица шокировала своим внешним видом в Пасхальное воскресенье. В американской звезде с трудом можно узнать прежнюю артистку, которая сводила подростков с ума. Спирс поправилась, ее волосы были спутаны, она выглядела отрешенной. Создавалось впечатление, будто мать двоих детей плохо соображала, где находится.