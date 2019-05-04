«Евровидение-2019»: Сергей Лазарев не повезет сына Никиту в Израиль

У кого — праздники, а российская делегация канала «Россия 1» вместе с Сергеем Лазаревым приземлилась на Земле Обетованной.

Именно там, в Тель-Авиве, 16 мая Сергей споет песню Scream («Крик») во славу родной страны на вокальном шоу «Евровидение-2019». Это будет второе пришествие Лазарева — впервые артист попытался выиграть конкурс в 2016 году. Тогда Сергей вчистую выиграл зрительское голосование, однако авторитетное жюри и «коллеги» из европейских стран подсуропили, как могли, снизив суммарную оценку за выступление до 491 балла (третье место).

Если все сложится удачно, артист выступит в финале 18 мая. Этот день может стать Лазаревой субботой.

В 2019 году Сергей не настроен на реванш, как многие ожидают. Артист уверен, что всем уже доказал профессиональную состоятельность, уверенно выступив на «Евровидении» три года назад. Теперь его задача показать максимум артистических возможностей и достойно исполнить песню. Если бы речь шла о возвращении в 2016 год с участием той же группы конкурентов, считает Лазарев, тогда слово «реванш» было бы уместным.

А пока Сергей усиленно репетирует номер, ни на что и ни на кого не отвлекаясь. Даже на любимого сына Никиту.

- Думаю, что Никита останется дома и не поедет в Израиль, - признался артист журналу «Телепрограмма» (полную версию интервью читайте в номере от 15 мая — Авт.). Мне хотелось бы сконцентрироваться на выступлении, а не на переживаниях о сыне — где он, поел или нет, чем занят. Пусть лучше будет в безопасности дома и смотрит шоу по телевизору.

- Сын рад, что вы едете на большой конкурс представлять целую страну?

- Никита радуется новым игрушкам и ходит в сад. Ему не до «Евровидения». У ребенка нормальное детство. Папу покажут по телевизору? Классно.

Фото: Даниил Величко

Разумеется, Сергей не мог не знать о бомбардировке Тель-Авива 25 марта, когда одна из ракет, выпущенных со стороны Сектора Газа, попала в жилой дом в Мишмерете - сельском населенном пункте к северу от Тель-Авива. Тогда семь человек получили ранения, среди них трое детей. Израиль принял ответные меры, а затем заявил о некоем перемирии с боевиками ХАМАС на время проведения конкурса. Однако 4 мая израильские военные сообщили о перехвате нескольких десятков ракет, пущенных из Сектора Газа. На этот раз система ПРО «Железный купол» зафиксировала пуск 90 ракет по территории Израиля.

Возглавляет творческую команду представителя России на конкурсе заслуженный ветеран «Евровидения» Филипп Киркоров. Именно он ангажировал шведскую группу авторов и бэк-вокалистов и режиссера Фокаса Евагелиноса для работы с Сергеем Лазаревым в этом году.