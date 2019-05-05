Светлана Бондарчук показала маленькую дочку и растрогала поклонников

Светлана Бондарчук трогательно обратилась к своей дочери. Варвара родилась с особенностями развития и живет за границей.

5 мая наследница Светланы и Федора Бондарчука отмечает день рождения. Варе исполнилось 20 лет. В честь этого события Светлана опубликовала в своем блоге подборку архивных фотографий с именинницей.

Снимки сделаны в разные периоды жизни Вари. На одном из фото девочка совсем маленькая, на других - чуть постарше, на третьих - взрослая девушка. Есть снимок, где именинница запечатлена с папой и мамой.

a030aa Наследнице Светланы Бондарчук исполнилось 20 лет

"Моя самая нежная и любимая девочка, с днем рождения", - подписала снимки Бондарчук. Подписчики присоединились к поздравлениям Варе.

Светлана опубликовала несколько архивных фотографий со своим ребенкомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Варвара Бондарчук родилась раньше срока. В детстве ребенку поставили страшный диагноз - детский церебральный паралич. Родители Варвары практически никогда ничего не говорили о ее здоровье.

Девушка живет за границей. Светлана не раз говорила, что там ее наследнице смогут оказать более качественную медицинскую помощь.

Светлана Бондарчук показала маленькую дочку и растрогала поклонниковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во время эфира программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" Светлана Бондарчук сообщила, что дочь - важная часть ее жизни. При этом модель подтвердила, что у дочери есть особенности в развитии. "Нас с Федором эта ситуация с ребенком в свое время очень сплотила. Она показала, насколько мой бывший муж заботливый и потрясающий человек", - призналась она. При это добавила: "Наша дочь - прекрасный и счастливый ребенок".