Дочь Екатерины Климовой в школе скрывала, что ее мать актриса

Екатерина Климова не только успешная актриса, но и счастливая жена и многодетная мама. Знаменитость много времени уделяет семье, а со старшей дочерью Елизаветой они и вовсе как подружки - выглядят как сестры и делятся друг с другом секретами.

Елизавета Хорошилова, дочь актрисы Екатерины Климовой и ее первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, совсем скоро закончит школу. Девушке предстоит непростой период экзаменов. "Получить высшее образование хочу в языковой сфере. Планирую стать дипломатом, поступить в МГИМО или МГУ", - признается девушка.

khrsh.lv Екатерина Климова с дочерью Елизаветой

Звездная мама во все помогает своей наследнице и поддерживает ее. Даже против ее татуировки не стала выступать. "Вкусы и в одежде, и в макияже у нас схожи - я во многом ориентируюсь на маму. Никогда не хотела выглядеть вычурно, но некоторые эксперименты все же были. Например, год назад остригла волосы: очень длинные превратились в каре", - цитирует Лизу журнал Hello!.

Мама для нее - лучший мотиватор во всем. "Сейчас у нас с мамой практически одинаковый вес, стараюсь соответствовать", - не без гордости сообщила дочь Климовой.

khrsh.lv Елизавета Хорошилова

При этом она отметила, что в ее жизни были периоды, когда она скрывала, что ее мама - известная актриса. "Примерно до четвертого класса я не чувствовала себя какой-то другой, в чем-то особенной. Став постарше, поняла, что некоторые заводят со мной дружбу только потому, что моя мама - знаменитость", - призналась Лиза.

Девочке даже пришлось сменить школу. И там она не говорила о своих родителях. "Чтобы не обрести лжедрузей. Сейчас нашла золотую середину: есть круг близких людей, которым интересна я как личность и которые спокойно относятся к маминой профессии", - заключила Елизавета Хорошилова.