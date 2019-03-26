2019-03-26T15:58:59+03:00
Звезды

Климова показала точеную фигуру в прозрачном платье

Звезда сериала "Бедная Настя" предстала без намека на макияж
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Екатерина Климова.Актриса Екатерина Климова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса Екатерина Климова не только успешная актриса. Знаменитости удается прекрасно совмещать съемки и гастроли с воспитанием четверых детей.

Екатерина Климова попробовала себя в новом амплуа - модели. Многодетная мама приняла участие в импровизированной фотосессии. В качестве фотографа 41-летняя звезда сериала "Бедная Настя" выбрала сына Корнея.

На снимках супруга Гелы Месхи запечатлена без макияжа. На Екатерине белое прозрачное вязаное мини-платье с открытой спиной. "Глазами сына", - подписала снимки артистка.

Фото: instagram.com/klimovagram

Фото: instagram.com/klimovagram

Подписчики пришли в восторг от снимков актрисы и выразили восхищение ее неувядающей красотой и фигурой, не поскупившись на комплименты: "Климова красавица,такое ощущение что вообще не стареет,как выглядела 10 лет назад так и сейчас", "Восьмое чудо света", "Как девочка-школьница", "Идеальная", "Какая точеная фигура", "Невероятно красивая и изящная женщина!".

Фото: instagram.com/klimovagram

Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова воспитывает 17-летнюю дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей - 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея от актера Игоря Петренко. Младшую дочь Беллу она родила от партнера по сериалу "Волчье солнце" Гелы Месхи.

В одном из своих интервью она говорила: "Я утешаю себя мыслью, что, поскольку у нас большая итальянская семья - четверо детей, бабушки, дедушки, папы, няни, - они не чувствуют дефицита любви и мое вынужденное отсутствие не мешает им жить нормальной жизнью".

В условиях современного мира женщины все реже позволяют себе уходить в полноценный декретный отпуск. Вот и у Климовой с каждой новой беременностью декретный отпуск, по ее словам, становился все короче. Вспоминая о четверых родах, актриса призналась, что закончила съемки только в середине августа. А уже в сентябре появилась на свет ее младшая дочь Белла. Спустя три месяца Катя вернулась на площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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