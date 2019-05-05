Эксперт: «Суперджет мог повернуть обратно из-за удара молнии в нос самолета»

Напомним, «Сухой Суперджет-100» вылетел сегодня вечером из Москвы в Мурманск, но уже через несколько минут повернул обратно. Официально - по техническим причинам. Конкретнее - выясняют специалисты, работающие на месте.

Пол-самолета сгорело. И все это зрелище сняли пассажиры, ожидающие рейсов в аэропорту. На одном из роликов борт катится по полосе уже объятый огнем. Точь-в-точь как в небезызвестном советском фильме «Экипаж».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

Сейчас пожар потушили. Как сообщают в аэропорту, количество пострадавших уточняется. По информации из разных источников, погибшие тоже есть.

В официальном пресс-релизе говорится о «возгорании двигателей воздушного судна». Кстати, о том, что они на суперджете часто ломаются, неоднократно писали. И из-за этого много простаивают. Скажем, у Боингов налет в три раза больше, чем у SSJ-100.

В общем, большинство экспертов грешат на двигатели.

Однако есть и те, кто возврат самолета в аэропорт объясняет мощными кучевыми облаками и молниями.

- Сразу оговорюсь, что причин, из-за которых может вернуться воздушное судно, сотни, если не тысячи, - рассказал «Комсомолке» авиаэксперт Олег Смирнов. - И одна из них - удар молнии. Дело в том, что она могла попасть в нос самолета, как раз туда, где установлена антенна радиолокатора. Эта антенна не защищена металлом. И уязвима. Она распознает окружающее пространство. Причем не только в воздухе, но и на земле. С ее помощью у самолета есть обзор. Так вот, если молния ударила по этой антенне, экипаж наверняка принял решение вернуться. Он в этом случае просто обязан был это сделать. Также случается, что от удара стихии выходят из строя радиотехнические средства. И борт остается без связи.

- А какие еще могут быть версии?

- Отказ электроники. Все, что угодно... Версии можно перечислять бесконечно. Но что от этого изменится? Многие СМИ спешат с информацией. Называют случившееся инцидентом. А какой это инцидент, если есть погибшие (один точно, - прим. ред)? Если есть хотя бы один погибший, то это уже не инцидент, а авиакатастрофа. В общем ждем вердикта экспертов, которые работают на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

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