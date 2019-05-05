Что происходит с самолетом, когда в него попадает молния

Согласно статистике каждый самолет примерно раз в год испытывает на себе удар молнии. Как правило, это происшествие не влечет за собой никаких драматических последствий. Пассажиры и летчики в большинстве случаев ничего не замечают. А на месте “входа” электрического разряда, мощность которого может колебаться в диапазоне от 10 тысяч до 200 тысяч ампер, на обшивке иногда остается оплавленная отметина.

Ману Хаддад, специалист по электротехнике из Университета Кардиффа, изучавший воздействие молний на конструкцию воздушного судна, объясняет, что пассажиров и экипаж защищает специальная сетка из материалов хорошо проводящих электрический ток (медь или алюминий), вмонтированная в корпус лайнера. Таким образом обшивка корабля выступает в роли клетки Фарадея - это устройство, изобретённое английским физиком Майклом Фарадеем еще в 1936 году для экранирования аппаратуры от воздействия внешних электромагнитных полей. Все, что находится внутри этой “клетки”, надежно защищено от разрядов тока.

Тем не менее, летные происшествия, связанные с попаданиями молнии в самолеты, все же случались. Хотя и очень редко. За последние 20 лет в мире зафиксировано около 3 тысяч различных авиационных ЧП. И только в 8 случаях в качестве причины указывался удар молнии.

Самая крупная катастрофа произошла в 1963 году, когда после удара молнии взорвались топливные баки пассажирского лайнера Boeing 707. Это привело к гибели 73 пассажиров и 8 членов экипажа. После этой катастрофы были внесены изменения в конструкцию топливных баков, чтобы избежать детонации паров авиационного керосина.

С тех пор для больших пассажирских лайнеров встречи с молниями заканчивались, как правило, без трагических последствий.

Но электроника лайнеров нередко страдает из-за разрядов небесного электричества - выходят из строя одна или несколько систем. Например, в 2006 году после удара молнии отключились все приборы самолета американского сенатора Эдварда Кеннеди. Но пилоту удалось посадить борт.

Вот как описывал свои ощущения от попадания молнии в самолет один из российских летчиков: «Я дважды, будучи в составе экипажа, попадал под удар молнии. Оба раза не было никакого звука - только вспышка на носу и потрескивание в радиоприборах. Один раз выключились некоторые устройства: радиолокатор, приборы контроля работы двигателя (они следят за оборотами, расходом топлива). Сам заряд вышел через разрядные устройства, которые начали делать на концах крыльев, стабилизаторах, киле несколько десятков лет назад. Электричество как бы стекает по ним».

Возможно, удар молнии в «Суперджет» привел как раз к таким последствиям – отключению электроники (на это указывают многие источники). А пожар начался из-за разлива топлива, ведь садился самолет с полными баками.

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