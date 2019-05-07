Пассажир сгоревшего «Суперджета» выложил видео эвакуации

Олег Молчанов, который был одним из пассажиров рейса Москва-Мурманск, сгоревшего в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая, опубликовал новое видео инцидента.

На кадрах видно, как из самолета валит дым, бегут пассажиры, а сотрудники экстренных служб и представители аэропорта отводят их подальше. Также две стюардессы пытаются оказать помощь одной из женщин, которой стало плохо - она сидит прямо на земле. Позже видно, как пожарные машины поливают горящий самолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

На одном из форумов в интернете также собрали все посты Молчанова о пожаре в самолете. Мужчина рассказал, что он сидел на 12 ряду и стал последним, кто смог выйти из воздушного судна.

"По поводу скорости горения самолёта, я немного сам не ожидал, что он горит как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились ещё до остановки борта", - написал Молчанов.

Кроме того, он пояснил, что с ручной кладью вышли те, кто летел бизнес-классом. При этом их сумки никому не мешали.

"Давки не было. Одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули. После 12 ряда почти никто не выжил - если вы заметили трапов сзади нет. Не выкинуло. А если бы и было то там было пекло. Большая часть погибла моментально", - рассказал пассажир.

По его словам, дышать в самолете было нечем, так как пространство заволокло черным дымом.

"Видимости на уровне моей головы к моменту когда я вылез со своего места уже не было. Черный дым. Вприсядку был ещё белый. Я не видел других людей", - поделился очевидец.

Напомним, в результате происшествия погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Выжили 33 пассажира и 5 членов экипажа. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего. По данным СМИ, приоритетной является ошибка пилотов.