СМИ назвали основную версию катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 05:29 2019-05-07T05:50:15+03:00

Самолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человек Фото: REUTERS

Специалисты считают, что к гибели людей все же привела ошибка пилотов [видео]

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В расследовании причин страшной трагедии в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, доминирующей версией считается пресловутый «человеческий фактор».

По словам знакомых с ходом следствия источников, специалисты считают, что к катастрофе, унесшей жизни 41 человека, привела ошибка пилотов: лайнер заходил на посадку, не выработав топлива, с максимальной массой и «явным превышением скорости», пишет газета «Коммерсант».

К тому же, дополнительные сложности при приземлении, отмечают собеседники издания, экипажу создало отсутствие полноценной радиосвязи с диспетчером, о чем рассказывал пилот Денис Евдокимов, который и посадил сгоревший самолет в аэропорту.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Следственный комитет рассматривает несколько версий трагедии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность лайнера, а также неблагоприятные метеоусловия.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU