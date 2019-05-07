2019-05-07T05:50:15+03:00
Трагедия в Шереметьево

СМИ назвали основную версию катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Специалисты считают, что к гибели людей все же привела ошибка пилотов [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человекСамолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человекФото: REUTERS
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В расследовании причин страшной трагедии в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, доминирующей версией считается пресловутый «человеческий фактор».

По словам знакомых с ходом следствия источников, специалисты считают, что к катастрофе, унесшей жизни 41 человека, привела ошибка пилотов: лайнер заходил на посадку, не выработав топлива, с максимальной массой и «явным превышением скорости», пишет газета «Коммерсант».

К тому же, дополнительные сложности при приземлении, отмечают собеседники издания, экипажу создало отсутствие полноценной радиосвязи с диспетчером, о чем рассказывал пилот Денис Евдокимов, который и посадил сгоревший самолет в аэропорту.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Следственный комитет рассматривает несколько версий трагедии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность лайнера, а также неблагоприятные метеоусловия.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

СКОРБИМ

Трагедия в аэропорту Шереметьево 05.05.2019

Вспоминаем поименно жертв авиакатастрофы рейса «Москва – Мурманск» (подробности).

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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