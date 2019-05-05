2019-05-05T20:49:21+03:00
Происшествия

Появилось видео эвакуации людей из горящего самолета в Шереметьево

Пассажиры спешно покидали охваченный огнем лайнер по надувным трапам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На борту лайнера находилось более 70 человекНа борту лайнера находилось более 70 человекФото: REUTERS
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В Сети появилось видео эвакуации пассажиров из горящего самолета в Шереметьево. Речь идет о рейсе Москва-Мурманск авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого в момент инцидента находилось более 70 человек.

Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет SSJ-100 загорелся сразу после аварийной посадки, в результате пассажирам пришлось спешно покидать борт по надувным трапам.

На данный момент достоверно известно о 13 погибших, часть из них задохнулась в дыму. Судьба еще нескольких пассажиров до сих пор неизвестна - спасатели продолжают исследовать лайнер, хвостовая часть которого выгорела почти полностью.

Между тем, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, а прокуратура пообещала проверить всех ответственных за безопасность полетов сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота".

Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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