Появилось видео эвакуации людей из горящего самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео эвакуации пассажиров из горящего самолета в Шереметьево. Речь идет о рейсе Москва-Мурманск авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого в момент инцидента находилось более 70 человек.
Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.
Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет SSJ-100 загорелся сразу после аварийной посадки, в результате пассажирам пришлось спешно покидать борт по надувным трапам.
На данный момент достоверно известно о 13 погибших, часть из них задохнулась в дыму. Судьба еще нескольких пассажиров до сих пор неизвестна - спасатели продолжают исследовать лайнер, хвостовая часть которого выгорела почти полностью.
Между тем, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, а прокуратура пообещала проверить всех ответственных за безопасность полетов сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота".
Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU