Появилось видео эвакуации людей из горящего самолета в Шереметьево

СЕГОДНЯ 20:25 2019-05-05T20:49:21+03:00

На борту лайнера находилось более 70 человек Фото: REUTERS

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В Сети появилось видео эвакуации пассажиров из горящего самолета в Шереметьево. Речь идет о рейсе Москва-Мурманск авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого в момент инцидента находилось более 70 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет SSJ-100 загорелся сразу после аварийной посадки, в результате пассажирам пришлось спешно покидать борт по надувным трапам.

На данный момент достоверно известно о 13 погибших, часть из них задохнулась в дыму. Судьба еще нескольких пассажиров до сих пор неизвестна - спасатели продолжают исследовать лайнер, хвостовая часть которого выгорела почти полностью.

Между тем, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, а прокуратура пообещала проверить всех ответственных за безопасность полетов сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU