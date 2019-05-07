Каков будет итог дела Кокорина и Мамаева: выпустят ли футболистов на свободу или же отправят в колонию

В понедельник в Пресненском суде города Москвы состоялся очень длинный матч. В первом тайме по «воротам» футболистов был нанесен разяший удар. Прокурор потребовал признать всех четверых виновными и дать им реальный срок - полтора года колонии общего режима.

А уже вечером, после перерыва адвокаты бросились отыгрываться, пробегаясь по разным эпизодам. Но главное напирали на то, что никакого сговора среди драчунов не было и все произошло наоборот с «подач» потерпевших, которые первыми «нарушили правила». Но мы это много раз слышали и на предыдущих судебных заседаниях...

А потом с последним словом выступили обвиняемые.

«Хотелось бы вернуть на поле»

- Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня, - говорил Павел Мамаев, поглядывая в сторону своей жены Аланы, которая стойко прошла этот чемпионат судебных заседаний. - Мы свое наказание почти за 7 месяцев отбыли. Хотелось бы на этом ограничиться. Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением...

Алана МамаеваФото: Екатерина СВИНОВА

«Мы - спортсмены, мы не можем пойти на сговор»

А вот его обычно немногословного товарища Александра Кокорина потянуло на лирику.

- Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил... Не знаю, почему говорят, что мы не признаем полностью свою вину. Я хотел бы еще раз извиниться перед Денисом Паком. По поводу Соловчука - хочу извиниться перед ним за брата, я мог сделать все, чтобы он там не находился... Тяжело говорить, - еле сдерживал слезы футболист. - Не знаю, почему гособвинитель говорил, что мы изменяли показания. Они были одинаковые, на мой взгляд. Мы - спортсмены, мы не можем пойти на сговор. Хочу вас попросить по человечески, ваша честь, не ломать наши судьбы.

«Я прочитал 40 книжек в СИЗО»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707312" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.

Для Кирилла Кокорина, судя по его словам, Бутырка стала школой жизни:

- Я раскаивался уже на следующий день, потому что видел родителей, мы их подвели, это тяжело... Я прочитал 40 книжек в СИЗО, я в жизни столько не читал... Хотелось бы выйти, посмотреть на синее небо. У нас потолок во время прогулок. Хочу продолжить жить, и всё. Будем стараться не попадать в такие ситуации, - завершил Кокорин-младший.

Вроде бы простые слова, но в данной ситуации каждое из них может сыграть роль. Ведь вопрос с наказанием пока открыт...

Для Кирилла Кокорина, судя по его словам, Бутырка стала школой жизниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День тишины

После заседания обычно словоохотливые адвокаты растворились в ночной Москве, явно боясь спугнуть приговор. Напомним, что по статье «хулиганка» могут дать и до 7 лет, а 1,5 в этом контексте выглядят вполне лояльным требованием.

В результате, нам удалось поймать лишь защитника Павла Мамаева Игоря Бушманова, но и он был крайне осторожен.

- Насколько было неожиданным, что прокурор потребовал полтора года?

- Для профессионалов ничего неожиданного не бывает.

- Возможно, что еще полгода добавят?

- Мы же сказали, что комментарии будут в среду после 14 часов. Как перед выборами – выдержим определенный день тишины.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

День - за полтора

А вот что думает о возможном наказании известный адвокат Хасан-Али Бороков, который вел дело Евгении Васильевой (Она тоже долго сидела в СИЗО и этот срок ей зачелся).

- Кокорин и Мамаев провели в СИЗО семь месяцев. Как зачтут им это время?

- В соответствии с УПК, день, проведенный в СИЗО, засчитывается как полтора дня, проведенных в колонии. Если им назначат срок лишения свободы в полтора года, то эти семь месяцев пойдут как 10,5 месяцев. До вступления приговора в законную силу, сколько они отсидят, это все засчитывается. Такой механизм прописан в законе.

- Они еще полгода посидят, возможно?

- Надо считать по факту, сколько проведут в СИЗО. Учитывая, что они ранее не судимы, у них маленькие дети и хорошие характеристики, я думаю, что если суд отпустит их условно, это будет справедливое решение.

Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня, - говорил Павел МамаевФото: Екатерина СВИНОВА

- А в другую сторону дело может повернуться?

- Давать больше, чем просит прокурор, конечно, суд имеет право, но я считаю это не совсем корректным. Думаю, что суд даст, по моим ощущениям, меньше, чем попросил прокурор. Или даст столько же, но условно, например. Или, если сейчас им суд даст год или год и два месяца, то к моменту рассмотрения апелляционных жалоб они как раз и выйдут. Схемы возможны и другие. Но я считал бы достаточным, чтобы их отпустили из зала суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Кокорина к полутора годам, Мамаева – к году и пяти месяцам. По мнению стороны обвинения, исправление подсудимых возможно только в изоляции от общества.

Сами же футболисты полагают, что они свое наказание уже отбыли (парни провели в СИЗО почти семь месяцев). В выступлении с последним словом они повинились, раскаялись и извинились перед потерпевшими. (подробности)

Обвинение запросило реальные сроки заключения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Этот бесконечный матч близится к завершению. Вот-вот, на этом, или следующем заседании должен выступить обвинитель. Будут еще прения, а футболистам дадут последнее слово. (подробности)