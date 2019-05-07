Ежегодно в первый понедельник мая в Нью-Йорке проходит Бал Института костюма. Met Gala 2019 традиционно собирает среди гостей звезд мира моды, кино и шоу-бизнеса. Завсегдатаями мероприятия можно считать телесемейство Кардашьян-Дженнер, а также Дженнифер Лопес.

Ким Кардашьян на фэшн-празднике в Метрополитен-музее в Нью-Йорке сопровождал муж Канье Уэст. Рэпер пришел на гала-вечер в черной куртке и брюках, всем своим видом игнорируя тему бала - кэмп. Этот стиль предоставляет большой простор для творчества и возводит на пьедестал китч и даже дурной вкус, отбрасывая серьезность и пуританство. Еще одной важной особенностью кэмпа стала театральность.

kimkfanklub Канье Уэст и Ким Кардашьян в корсете

Ким Кардашьян решила использовать все пункты по полной программе. Благоверная рэпера надела расшитое бисером латексное платье от Thierry Mugler. Наряд был создан специально для многодетной матери Тьери Мюглером на основе архивных костюмов бренда. "На создание образа ушло около восьми месяцев. Господин Мюглер создал образ калифорнийской девушки, выходящей из океана", - томно рассказала Ким о своем образе, при этом демонстрируя утянутую в корсет осиную талию и приплюснутую грудь.

После общения с прессой Кардашьян продефилировала в сторону Дженнифер Лопес. Девушки тут же обменялись поцелуями и принялись позировать фотографам.

jloofficialclub Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян

Правда, присутствовавшие на вечеринке гости отметили, что 49-летняя певица перестаралась, готовясь к роли в новом фильме "Дельцы". Не секрет, что она будет играть бывшую стриптизершу. Ради этого знойной актрисе пришлось серьезно заняться танцами на шесте. Джей Ло буквально не вылезала из спортзала. Тренировалась она под чутким руководством молодого жениха Алекса Родригеза. 43-летний спортсмен не так давно сделал любимой предложение руки и сердца, надев на ее безымянный пальчик кольцо с огромным бриллиантом за 4,5 миллиона долларов.

Утянутая в латекс Кардашьян выглядит тростинкой рядом с перекаченной Лопес

jenniferlopezali Дженнифер Лопес

Судя по всему, тренировочный процесс увлек обладательницу застрахованной на круглую сумму филейной части. В итоге актриса получила не только стальной пресс, но и перекачанные ноги, а также спину, как у атлета. Платье от Versace, которое звезда выбрала для выхода в свет, буквально трещало по швам.

Папарацци были на седьмом небе от счастья. Они только и успевали снимать Ким и Джен. Судя по фото, утянутая в латекс Кардашьян выглядит тростинкой на фоне перекаченной Лопес. Впрочем, это не помешало знаменитостям отрываться на всю катушку.