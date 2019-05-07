Погибшая в загоревшемся самолете в Шереметьево Марина Власова не дожила восемь дней до своего дня рождения

Билеты на трагический рейс SU1492 «Москва-Мурманск» купили супруги Марина и Роман Власовы. Места у пары были в 16 ряду. Они должны были лететь на майские праздники к родителям Марины, которые живут в Североморске. Однако самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево», при посадке лайнер загорелся. Пожар начался в хвостовой части самолета, где и сидели Марина с Романом. Во время эвакуации супруги не смогли покинуть самолет.

- 5 мая 2019 трагически погибли в «Шереметьево» при крушении борта «Аэрофлот» рейса «Москва-Мурманск» SU 1492 мичман Роман Власов (выпускник 2015 года отделения среднего профессионального образования ЧВВМУ имени П.С. Нахимова) и его супруга Марина Власова, - сообщила на своей странице в соцсетях Ксения Симонова из Евпатории.

Сам Роман Власов родом из Севастополя, там он учился и жил пока не познакомился с будущей супругой Мариной. После свадьбы они решили жить в Североморске, где Роман начал служить на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов», а также получал высшее образование.

Накануне супруги были в отпуске в Севастополе и через Москву возвращались в Североморск. Однако трагический рейс унес их жизни. Роману было 24 года, а Марине - 23 года. Власова не дожила до своего дня рождения всего восемь дней — 24 года ей бы исполнилось 13 мая.

- Мать Романа осталась совсем одна. Наталья Власова работает преподавателем анатомии в Севастопольском медицинском колледже им. Жени Дерюгиной на протяжении 19 лет. Живет в маленькой комнате в общежитии, - сообщила Ксения Симонова.

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