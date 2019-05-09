Отец командира сгоревшего в Шереметьево самолета спасал пассажиров в Арктике

В Москве продолжается расследование авиакатастрофы «Суперджета 100», в которой погиб 41 человек. Для следствия по-прежнему одна из приоритетных версий случившегося - «недостаточная квалификация экипажа». На днях были опубликованы расшифровки переговоров последних двадцати минут до крушения пилотов и диспетчеров. Действия летчиков вызывают у экспертов много вопросов.

Между тем оба пилота по-прежнему находятся в больнице с ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения. Их состояние оценивают как средней тяжести.

В пресс-службе «Аэрофлота», напомним, после ЧП о первом пилоте рассказывали очень скупо: налет на «Суперджетах» - 1400 часов, общий налет - более 6800 часов. Остальное как будто под грифом «секретно».

ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР

А оказалось, что у 43-летнего Дениса Александровича Евдокимова очень примечательная биография.

Он выпускник Балашовского высшего военного авиаучилища (ВВАУЛ) - закончил его в 1996 году.

«После выпуска проходил службу в частях авиации пограничных войск ФСБ в отдельном авиационном отряде погранслужбы ФСБ в «Шереметьево», - сообщает сайт выпускников Балашовского ВВАУЛ.

Денис Евдокимов сейчас находится в институте СклифосовскогоФото: Алиса ТИТКО

В 2011 году Евдокимов увольняется в запас (военная пенсия по возрасту) в звании подполковника авиации и проходит курсы повышения квалификации в Ульяновском авиаинституте.

«В декабре того же года Евдокимов получил удостоверение пилота Росавиации».

(К слову, сейчас это распространенная история, когда бывшие военный летчики переучиваются на пилотов гражданской авиации, - Авт.).

Позже Денис Евдокимов устроился в «Аэрофлот». Сначала летал вторым пилотом на «Боинге», через несколько лет стал командиром воздушного судна.

Живет в Москве. Женат. Сыну пять лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706963" frameborder="0"></iframe> Рассказ командира «Суперджета» Дениса Евдокимова.Командир сгоревшего «Суперджета» Денис Евдокимов рассказал, что произошло в Шереметьево 5 мая 2019 года

ОТЕЦ - ГЕНЕРАЛ, СПАСШИЙ В АРКТИКЕ 20 ПАССАЖИРОВ

Есть еще один примечательный факт. Денис Евдокимов - из настоящей летчицкой династии. Его отец Александр Николаевич Евдокимов - генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик СССР. В 60-х годах прошлого века Евдокимов-старший и сам заканчивал то же Балашовское ВВАУЛ. А затем около тридцати лет служил в авиации пограничных войск СССР и России - от помощника командира до начальника штаба. (Причем большая часть службы прошла в Арктике). Участник боевых действий в Афганистане.

Александр Николаевич Евдокимов - генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик СССР

О генерале Евдокимове есть отдельная глава в книге «Крылья границы», посвященной пограничной авиации. Там в частности упоминается история, когда отец пилота «Суперджета» спас больше двадцати пассажиров, посадив самолет в экстремальной ситуации. Александру Евдокимову на тот момент было 30 лет. В январе 1972 года он вел ИЛ-14 (среднемагистральный транспортник) по маршруту Хатанга - Норильск - Воркута.

«При подходе к Норильску на самолете произошел отказ одного двигателя. Метеоусловия Норильска не позволяли производить посадку в этом аэропорту. Необходимо было идти на ближайший запасной аэродром - Игарку. Пришлось выключить все потребители электроэнергии. Остались только аварийные приборы. За бортом полярная ночь, сорокаградусный мороз и застывший винт не работающего двигателя, а на борту более двадцати пассажиров, в том числе женщины и дети. И в этой сложной ситуации, несмотря на отсутствие радиокомпаса, гирополукомпаса и некоторых других приборов, экипаж под руководством Евдокимова благополучно произвел посадку с одним неработающим двигателем».

В авиацию пошли оба сына генерал Евдокимова. Второй, насколько известно, заканчивал престижной Сызранское высшее военное авиаучилище и сейчас служит в транспортной авиации.

К слову, после трагедии Евдокимов-старший в разговоре с журналистами прокомментировал версию о том, что современные пилоты летают только на автоматике, доверяя компьютеру, и разучились летать в ручном режиме. Он заявил, что у сына большой опыт работы на больших самолетах и он прекрасно летает и «без компьютеров».

БЫВШИЙ ФАРМАЦЕВТ СТАЛ ЛЕТЧИКОМ?

Со вторым пилотом, 36-летним Максимом Кузнецовым, тоже интересно.

Он уроженец Ставрополя. После школы служил в армии - в воинской части 2246, в которой находится «учебка» погранслужбы ФСБ России. Затем поступает в Ставропольский технологический институт сервиса (специальность нам неизвестна), а после него - в Ставропольский базовый медицинский колледж.

- Насколько я помню, Максим учился на фармацевта, - рассказал «КП» один из его приятелей. - Хотя самолетами он увлекался уже давно.

Но в 2011 году Кузнецов вдруг решает резко изменить свою судьбу и поступает в Сасовское летное училище гражданской авиации (СЛУГА). На тот момент ему 28 лет. Хотя обычно пилоты начинают обучение в 18-19. Как бы то ни было, спустя пять лет Максим Кузнецов закончил училище с дипломом без троек и сразу устроился вторым пилотом в «Аэрофлот».

По словам источника в авиакомпании, за три года работы у пилота не было никаких нареканий.

БОРТПРОВОДНИКИ-ГЕРОИ

Пока следствие разбирается, есть ли в случившемся вина пилотов, единственное в чем ни у кого нет никаких сомнений - что бортпроводники действовали профессионально и только благодаря их сомоотверженности жертв не было больше. Хрупкие девушки Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, а также Максим Моисеев помогали пассажиров эвакуироваться из сгоревшего самолета. Моисеев в момент посадки находился в хвостовой части «Суперджета» и погиб. Министр транспорта России Евгений Дитрих обратился к Президенту с просьбой наградить бортпроводников государственными наградами. Максима Моисеева - посмертно.

Стюард Максим Моисеев до последнего оставался внутри салона горящего самолета, помогая пассажирам покинуть бортФото: СОЦСЕТИ

К сожалению, о девушках-стюардессах сейчас известно крайне немного.

После ЧП многие писали о действиях 34-летней Татьяны Касаткиной, которая буквально за шиворот выталкивала надышавшихся дымом пассажиров с надувного трапа. Британские СМИ назвали ее настоящей героиней.

Бортпроводница Татьяна КасаткинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известно, что Касаткина родом из Красноярска. По первому образованию, педагогическому, - учитель начальных классов и ИЗО. Какое-то время работала в школе, но потом устроилась в бортпроводницы. Никакого профильного образования для этого не нужно.

Второй стюардессе Ксении Фогель сейчас 27 лет. Она родилась в городе Удачный, Республика Саха-Якутия.

- Ее отец работал в горнорудной компании, а в 90-е семье переехала в Химки, - сообщила «Комсомолке» одна из подруг стюардессы. - Школу она заканчивала уже здесь.

Ксения Фогель. Фото: личный архив героя публикации

Потом был Российский новый университет (РосНОУ), факультет бизнес-технологий в туризме. После выпуска Ксения какое-то время работала в банке, потом в туристической фирме.

- Она всегда говорила, что очень хотела бы путешествовать, узнавать новые города и страны. Поэтому и пошла в стюардессы. Работа ей очень нравится, - говорит подруга.

Погибшему бортпроводнику Максиму Моисееву из подмосковного Монино было всего 22 года. Мама парня Юлия Карева рассказала «Комсомольской Правде», что Максим в старших классах буквально заболел небом и попросил перевести его в кадетских класс с летной подготовкой. Ребята совершали прыжки с парашютом. После школы Моисеев поступил в Академию морского флота, но спустя год ушел в армию.

Максим - студент Академии морского флота. Фото из личного архива

- После окончания службы сын снова заговорил о небе и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на авиационного техника, - говорит Юлия. - Учился на заочном отделении и сидеть на нашей шее не хотел. Полтора года назад объявил нам за семейным ужином, что устроился в «Аэрофлот» бортпроводником.

За несколько минут до гибели парень отправил своей девушке последнее SMS: «Я тебя люблю»…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707522" frameborder="0"></iframe> Мать погибшего бортпроводника: Я не верю, что сына больше нет.

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