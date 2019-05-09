Несмотря на грозу, салют в День Победы в Москве отменять не будут

Во второй половине 9 мая на Москву обрушился сильный ливень. В этот момент на Тверской улице проходило шествие участников акции «Бессмертный полк» - несколько сотен тысяч человек несут портреты своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Однако несмотря на обильные осадки шествие продолжилось. Многие предусмотрительно захватили с собой зонты - синоптики заранее сообщали, что 9 и 10 мая на столичный регион обрушатся обильные осадки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707852" frameborder="0"></iframe> Дождь в Москве не помешал состояться шествию «Бессмертный полк».

По этой же причине, из-за непогоды, сегодня утром отменили воздушную часть Парада Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707876" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

Напомним, ранее МЧС объявило «желтый уровень» опасности.

Еще около 15:00 многие москвичи получили SMS-сообщения от МЧС: «В ближайший час с сохранением до 21.00 в Московском регионе ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны».

Участники Бессмертного полка попали под сильный дождьФото: Михаил ФРОЛОВ

yellowbatterfly В Москве от ветра падают деревья

Появились сообщения о пострадавших в разных районах Москвы после падения деревьев, которых повалило сильным ветров. По разным данным, таких раненых на востоке и юго-востоке столицы от 6 до 8 человек. Однако в московском управлении МЧС эту информацию пока не подтверждают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707853" frameborder="0"></iframe> Сильнейший ливень в Москве 9 мая.

Тем временем, в соцсетях многие москвичи обеспокоены: будет ли салют, не отменят ли и его из-за погодных условия. Синоптики сообщают, что для этого нет никаких оснований.

- Основная туча дождевых облаков, с которой связаны осадки, проходит, смещается на север и северо-запад, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. - Далее идет свободная от дождевых облаков. То есть, небо останется затянутым, но обильных осадков уже не будет. Гроза и дождь исключены. Салюту такая погода не помешает.

Дождь не испортил настроение в праздникФото: Михаил ФРОЛОВ

Тем не менее, в ближайшие пару суток осадки в столичном регионе будут продолжаться.

- В ночь с пятницы на субботу и большую часть субботы мы ожидаем небольшой волновой циклон. Его центр как раз пройдет через Москву, - говорит Синенков. - Ожидаем продолжительные дожди с грозой, за сутки выпадет до 15-20 мм осадков. Далее, в воскресенье и понедельник, возможны лишь кратковременные и локальные дожди, но при этом погода будет очень теплой - от 22 до 26 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707889" frameborder="0"></iframe> Район Сокольники, ул Лобачика. Затопленная дорога, поваленное дерево.

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