Дед Егора Бероева изобрел непробиваемое стекло для истребителей, а отец Сергея Пенкина и дед Игоря Николаева дошли до Берлина

В День Великой Победы миллионы россиян вышли с портретами родственников на акцию «Бессмертный полк». Многие сделали тоже в виртуальном пространстве, в социальных сетях, выложив снимки своих отцов и матерей, дедушек и бабушек ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них и знаменитости.

У актрисы и телеведущей Яны Поплавской воевали бабушки и дедушка по отцу

the_yana_poplavskaya С ДНЁМ ПОБЕДЫ ВАС И ВАШИ СЕМЬИ! На фото мой Дедушка ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПОПЛАВСКИЙ

- С Днем Победы вас и ваши семьи! Василий Григорьевич Поплавский (905 Стрелковый Берлинский полк) прошел всю войну и вернулся домой! На фото рядом мой папа Евгений Поплавский (сын полка), семья нашла его после войны. Мой папа жив, 12 апреля ему исполнилось 83 года! Мои бабушки Фаина Георгиевна и Елена Исааковна - военные хирурги, прошли всю войну, спасли сотни человеческих жизней. Бабуля Фаня пережила блокаду, но выполняла свой врачебный долг, умирая от голода! Слава им не сдавшимся, не побеждённым, жертвующим собой во имя Родины и своих идеалов! Как я хочу, чтобы мы имели такую силу духа, такую веру, такое мужество, такие человеческие принципы и такую любовь к своей стране! Я горжусь своей семьей! Я — Поплавская. Поклон до земли всем, кто воевал! - написала актриса.

Певец Андрей Державин показал своих дедушку и бабушку, прошедших войну

andrey_derzhavin Мои дедушка и бабушка.Помним любим и гордимся вами!

- Помним любим и гордимся вами! Неуймин Константин Павлович, Неуймина Клавдия Федоровна. С Днем Победы!!! - написал музыкант.

Певец Сергей Пенкин опубликовал снимки своих родителей

penkinofficial С Днём Великой Победы Папа был сапером,дошёл до Берлина!

- С Днём Великой Победы! Это мои папа и мама! Папа был сапером, дошёл до Берлина!Потом воевал на Японской!

Родители Сергея Пенкина. Фото: Личный архив

- А мама работала в тылу на военном заводе! Делала снаряды для нашей армии! Светлая Вам память-Воины! - написал артист.

Актриса Ксения Алферова гордится своей бабушкой-ветераном

ksenialferova Мира вам и благополучия от нашей бабули, от Ксении Архиповы Алфёровой.

- Мира вам и благополучия от нашей бабули, от Ксении Архиповы Алфёровой. Бабушка прошла всю войну. Первую ее половину делала снаряды, вторую радисткой служила! - подписала видео артистка.

Супруг Алферовой актер Егор Бероев показал фото и рассказал о своем прадеде, который изобрел бронированное стекло для военных самолетов.

egorberoev Друзья, сегодня в преддверии 9 мая я приглашаю вас подключиться к благотворительной акции

- Мой прадед Павел Шварёв был изобретателем, и во время Великой Отечественной войны изобрёл непробиваемое стекло для истребителей, за что был удостоен премии - огромной бутыли спирта, в те времена это было ого-го! Тогда, он взял паспорт своей жены и пошёл в милицию, поставил эту огромную бутыль спирта и попросил чтобы они изменили надпись в графе «национальность». Моя прабабушка была из Орловских немцев. Она воспитывала меня до шести лет, потом её не стало. Она потрясающе умела вышивать и много читала мне книг, - рассказал в своей соцсети Бероев.

У Владимира Винокура в прошлом году умерла мама-ветеран Великой Отечественной войны Анна Юльевна Винокур. Ей было 96 лет.

- Первая ПОБЕДА БЕЗ МАМЫ, - написал ее фото артист.

У актрисы Олеси Судзиловской воевал дедушка

olesya_sudzilovskaya Это мои бабушка Катя и дедушка Миша. Счастливые! Спасибо Вам!

- Это мои бабушка Катя и дедушка Миша. Счастливые! Спасибо Вам! Решила поместить здесь письмо, написанное в рамках проекта, проводимого в школе моим старшим сыном (10-летний Артем, - Ред.) своему прадедушке Мише. Без лишних слов. С Победой! «Прадедушка Миша! Здравствуй! Мама говорит, что человек жив до тех пор, пока мы о нем помним. Я хочу, чтобы ты знал, что я о тебе много слышал из рассказов бабушки Карины, что я о тебе думаю и помню о тебе. Знаю, что тебе было 11 лет, когда в стране случилась революция, позже - гражданская война. Что твоя юность пришлась на очень непростые для нашей Родины годы. Ты, закончив станкостроительный институт, работал на заводе ЗИС, и у тебя, как и у многих работников этого машиностроительного завода, была бронь - ты мог не идти на фронт. Но в 1941 году ты ушел на войну защищать отчизну добровольцем. В 1943 году сражался на одном из самых сложнейших участков фронта, в ожесточеннейших боях под Белгородом, где даже танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную, иногда без оружия, в страшную августовскую жару - на Курской дуге. Это величайшее танковое сражение решило исход Великой Отечественной войны. Немецкие фашисты обратились в бегство. Ты, пехотинец, 37 лет, был много раз ранен осколками в руку, в грудь, но самое страшное ранение пришлось в голову... Ты был комиссован. Еще долго после войны ранение давало о себе знать, боли были сильные, позже глаз пришлось удалить... Ты умер достаточно рано, 6 апреля 1956 года, не дожив до своего 50 летия всего 8 дней. У тебя остались красавица-жена - моя прабабушка Катя и дети - мои бабушка Карина и дедушка Вадим. Я горд, что похож на тебя. Я благодарен тебе, что ты прогнал врагов из нашей страны и освободил нашу Родину от фашистов, которые считали себя лучше всех людей и поэтому уничтожали все другие национальности. Это страшно, так не должно быть. Спасибо тебе, прадедушка Миша, что мы можем играть, отдыхать, что можем учиться! Мы играем в "войнушку", но только играем! Я сделаю так, что войны больше никогда не будет. Прадедушка, не волнуйся, у меня все хорошо. От всех наших привет.» - оставила в соцсети послание актриса.

Музыкант Юрий Маликов, основатель ВИА «Самоцветы» опубликовал снимок своего отца

yurimalikov Мой отец, Маликов Федор Михайлович. Прошёл всю войну...

- Мой отец, Маликов Федор Михайлович. Прошёл всю войну. Вечная память. С Праздником, дорогие друзья. С Днём Победы! - написал Юрий Маликов.

Супермодель Наталья Водянова опубликовала фото дедушки и бабушки, которые прошли войну

natasupernova Я выросла на этой фотографии дедушки с бабушкой.

- Я выросла на этой фотографии дедушки с бабушкой. И когда оставалась у них дома одна, всегда любовалась на них молодых и влюбленных. И думала о том, как вместе они прошли войну. Война и сделала их теми людьми, которыми они стали, которых я знала и так любила. Война и то время закалили их с хорошей стороны и не очень. Они самые трудолюбивые люди, которых я когда-либо знала. Дедушка ушел, а Бабуня до сих пор вдохновляет меня каждый день своей красотой, дисциплиной, неиссякаемым интересом к жизни, требовательностью к себе. Сколько помню, Бабуня начинала свой день очень рано с пробежки, закалки себя и всех вокруг. Дедушка тихо и много трудился, ухаживал за бабушкой и являлся настоящим джентельменом в самом лучшем советском понимании этого слова. И оба они были всегда в отличном настроении и приподнятом духе. После всего того, что они видели, пережили, прошли свой путь, они сумели не потерять себя, сумели научиться с этим жить. После военной нищеты и голода, они строго экономили до такой степени, что всегда имели дома запасы и НЗ. Но если я была одна у них дома, я не могла просто открыть холодильник и поесть. Так было не принято. Я должна была ждать дедушку с бабушкой, чтобы спросить разрешения, чтобы что-то съесть. Уже намного позже, когда у нас появилась Оксана, дедушка с бабушкой долгое время не принимали ее, никак не понимали решения мамы оставить Оксану. Теперь я понимаю, что это тоже был результат войны. Что это тоже - следствие жизни по законам военного времени, когда выживает сильнейший, а слабый не имеет места в обществе. 9 мая. День Победы, - рассказала Наталья Водянова в соцсети.

Певец Игорь Николаев показал подписчикам своего деда, который дошел до Берлина

igor_nikolaev_music МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - мой дед, Иван Николаевич Николаев, прошедший всю войну и дошедший до Берлина.

- МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - мой дед, Иван Николаевич Николаев, прошедший всю войну и дошедший до Берлина.

Певица Татьяна Буланова выложила фото своего деда по маминой линии

Дед Татьяны Булановой - Леонтьев Павел ДмитриевичФото: Личный архив

- С Днем Победы! Леонтьев Павел Дмитриевич. Мой дедушка. Прошел всю войну, - написала артистка.

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