"Зла не держу": Владимир Соловьев высказался о гибели Сергея Доренко

Вечером в четверг, 9 мая, не стало журналиста Сергея Доренко. Он разбился на мотоцикле в Москве. В последнее время у Доренко было явное противостояние с телеведущим Владимиром Соловьевым. Как рассказал Владимир Рудольфович «КП», зла на коллегу-оппонента он не держит.

- Я знал Сергея в его очень разных ипостасях. Я видел и в полном рассвете славы. И он мне тогда сильно не нравился. Мне не нравилось, что он в частности говорил о Примакове, - рассказал «КП» Владимир Соловьев. - Но сейчас это не играет никакой роли. Я видел, когда ему было плохо. Когда его преследовали, вели против него уголовное дело, мы с Сашей Гордоном делали про него передачу. Пытались как-то ему помочь. Потом я с ним беседовал с ним в передаче «Апельсиновый сок». Потом наши пути совсем разошлись. В последнее время, вежливо говоря, мы с ним совсем не дружили. Но это не играет никакой роли. То, что произошло – это колоссальный удар для всего нашего журналистского цеха. Он был человек-жанр. Определял целое направление в журналистике. Хотя его копировать даже не пытались. Настолько он был необычным. Зла на него не держу. Глупо пинать человека, когда его не стало. Смерь – это великий уравнитель.

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