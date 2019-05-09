Скандальная певица в пилотке и трусах танцем на шесте поздравила с 9 мая

Перекрывшая МКАД ради съемок своего клипа в прошлом году певица Оксана Яковлева в этом году горячо поздравила страну с Днем Победы. Бывшая жена депутата в трусах и пилотке станцевала на шесте под песню "Смуглянка".

"С Днём Победы! Кто сегодня идет на парад? Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьей идем на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить. Куда именно, пока не решили...", - подписала "видеопоздравление ветеранам" Оксана Яковлева.

Гламурная блондинка предстала в трусах и гимнастерке, а на ее голове красуется пилотка с красной звездой. Под звуки песни "Смуглянка" Якова Шведова, которая впервые прозвучала в фильме "В Бой идут одни старики", певица запрыгнула на шест.

yakovleva.ksana Оксана Яковлева верхом на шесте поздравила ветеранов с Днем Победы

Кстати, танцы на шесте - одно из самых любимых ее занятий. Видимо, поэтому Оксана решила верхом на металлической конструкции даже "поздравление" с 9 мая исполнить.

Правда, далеко не все подписчики девушки остались в восторге от ее поступка. Многие не постеснялись осадить Оксану : "Кошмар…", "Ни стыда ни совести! В такой день такое исполнять!", "Бесстыжая девица", "Зачем солдатскую форму так осквернять?".

Следом Яковлева опубликовала видео, где она вместе с подругами мчится по улице в кабриолете и кричит: "Девочки, берегите пилотки!.. Дашка уже свою ...".

yakovleva.ksana Вот поймала мужа на минутку. Он в делах, я в делах

Стоит отметить, что Оксана Яковлева далеко не в первый раз эпатирует общественность. Девушка заставила говорить о себе в октябре 2018 года. Блондинка перекрыла МКАД для съемок клипа. Девушку привлекли к административной ответственности. Супруг певицы Алексей Яковлев ранее был подмосковным депутатом. В первых числах апреля 2019 года он заявил, что уходит из политики, потому что "разочарован сложившейся ситуацией".