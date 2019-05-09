2019-05-09T23:21:58+03:00
День Победы

Миллион огней: лучшие фото салюта в честь Дня Победы 2019

9 мая 2019 года в Москве и других городах страны прогремели салюты в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы собрали самые яркие кадры
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Салют Победы - 2019 над Москвой.Салют Победы - 2019 над Москвой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российской столице и других городах страны 9 мая 2019 года прогремели праздничные салюты в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы собрали самые яркие кадры этих торжественных событий.

9 мая небо озарилось праздничным фейерверком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9 мая небо озарилось праздничным фейерверкомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Праздничный салют над Красной площадью. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Праздничный салют над Красной площадью. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Небо вспыхивало яркими красками праздничного фейерверка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Небо вспыхивало яркими красками праздничного фейерверкаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Праздничный салют на Поклонной горе. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Праздничный салют на Поклонной горе. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Праздничный салют на Поклонной горе, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Праздничный салют на Поклонной горе, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Поклонная гора - залпы салюта. Фото: Сергей Фадеечев/ТАСС

Поклонная гора - залпы салюта. Фото: Сергей Фадеечев/ТАСС

Салют в честь Дня Победы в Москве. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Салют в честь Дня Победы в Москве. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Салют в Красноярске Фото: Михаил ШУКЛИН

Салют в КрасноярскеФото: Михаил ШУКЛИН

Праздничный салют в Новосибирске Фото: Влад КОМЯКОВ

Праздничный салют в НовосибирскеФото: Влад КОМЯКОВ

Салют в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Салют в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Салют в Санкт-Петербурге. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Салют в Санкт-Петербурге. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Салют в Тольятти Фото: Яков КНЯЗЕВ

Салют в ТольяттиФото: Яков КНЯЗЕВ

Салют в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Салют в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU

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