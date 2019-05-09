Миллион огней: лучшие фото салюта в честь Дня Победы 2019
В российской столице и других городах страны 9 мая 2019 года прогремели праздничные салюты в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы собрали самые яркие кадры этих торжественных событий.
9 мая небо озарилось праздничным фейерверкомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Праздничный салют над Красной площадью. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Небо вспыхивало яркими красками праздничного фейерверкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Праздничный салют на Поклонной горе. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Праздничный салют на Поклонной горе, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Поклонная гора - залпы салюта. Фото: Сергей Фадеечев/ТАСС
Салют в честь Дня Победы в Москве. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Салют в КрасноярскеФото: Михаил ШУКЛИН
Праздничный салют в НовосибирскеФото: Влад КОМЯКОВ
Салют в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Салют в Санкт-Петербурге. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Салют в ТольяттиФото: Яков КНЯЗЕВ
Салют в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
ИСТОЧНИК KP.RU