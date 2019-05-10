Зеленский сравнил Порошенко с ворующим имущество отеля туристом

СЕГОДНЯ 21:10 2019-05-10T21:10:43+03:00

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, ворующим имущество отеля перед отъездом. Об этом он заявил в видеообращении с призывом назначить свою инаугурацию на ближайшую дату, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки, показанном на телеканале NewsOne.

По словам Зеленского, кадровые перестановки, которые в настоящий момент делает Порошенко в государственных структурах, являются "непоправимыми". "Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы... но Порошенко никак не остановится - тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола, - сказал избранный президент. - Я вас очень прошу: сдайте ключи и рассчитайтесь за мини-бар и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - сказал Зеленский.

Избранный президент Украины добавил, что депутаты Верховной Рады должны назначить дату инаугурации на 19 мая. "Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки", - отметил Зеленский.

В заключение Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается "в нормальной работе всех институций". "Народ не должен ждать, пока кто-то завершит все назначения перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских "ксивах", а про Украину", - заключил избранный глава государства.

Ранее в Верховную Раду Украины было внесено постановление о проведении инаугурации 19 мая этого года. В настоящий момент документ рассматривается парламентом. Вместе с тем некоторые депутаты Рады считают, что инаугурация Зеленского должна состояться позже - 28 мая; по мнению экспертов, парламентарии хотят оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного главы государства не было возможности распустить Раду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU