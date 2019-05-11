Ирина Слуцкая тайно развелась после 17 лет брака и снова вышла замуж

Фигуристка Ирина Слуцкая всегда скрывала свою личную жизнь. Даже ее близкие были не в курсе, что она тайно умудрилась развестись с мужем, с которым прожила 17 лет, а через некоторое время снова вышла замуж.

Ирина Слуцкая перестала скрывать развод с учителем физкультуры. В студии программы "Секрет на миллион" фигуристка впервые озвучила причины расставания с супругом Сергеем Михеевым. С ним она прожила 17 лет, родив в браке в 2007 году сына Артема, а в 2010 году дочь Варвару.

По словам спортсменки, союз распался, потому что ей хотелось расти дальше, а мужа все устраивало. Прежде чем развестись, они долго обсуждали свои чувства. Ирина не скрывает, между ними были ссоры.

slutskayaofficial Счастливая семейка!

В итоге муж, по словам фигуристки, ушел. "Он просто ушел, оставив все мне", - поделилась спортсменка. Суд развел их быстро, ни на одно из заседаний фигуристка не явилась.

Сергей Михеев не платит алименты, но помогает содержать детей и общается с ними. "У нас остались взаимные обиды. Но это не мешает детям проводить время с обоими родителями. Водитель отвозит их к отцу по первому требованию". - сообщила Слуцкая телеведущей Лере Кудрявцевой.

Спортсменка призналась, что сейчас готова не только назвать имя нового мужа, но и представить его телезрителям. Ирина сообщила, что вышла замуж меньше года назад. Ее избранником стал бизнесмен Алексей Гавырин. У него есть сын и дочь от первого брака.

Слуцкая и Гавырин расписались 23 июня 2018 года. Свадьба состоялась в усадьбе. Гостей молодожены не приглашали. Они не хотели афишировать свою личную жизнь.