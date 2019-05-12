Смерть Доренко - это сериал, где даже на похоронах никому не скучно
Смерть Доренко - это сериал, который кто-то наверху напоследок про него снял. С большим чувством юмора и с данью великому Доренковскому таланту - всегда быть в центре скандала. И чтобы вокруг шла битва за него. Или против него. Главное - чтобы не скучно.
Его смерть уж точно была не скучной. И похороны в этом смысле не подкачали.
Ну крутой же фильм! Крутой! Вот же - готовая заявка.
Прямо на кладбище, где договариваются о могиле, дочери от первого брака известного телеведущего обвиняют молодую вдову - ровесницу старшей дочки - в том, что она отравила мужа. И хочет его кремировать, чтобы скрыть следы.
Они бросаются друг на друга - охранники кладбища их разнимают.
Адвокаты заявляют, что вопрос о кремации вполне в компетенции жены, а не детей.
Спустя два дня друзья, недруги, сослуживцы и родные покойного, включая дочерей, с цветами приезжают на кладбище на похороны.
Ритуальный зал закрыт.
Наконец им объявляют, что похороны по решению следствия переносятся. Все-таки будет проведена экспертиза на наличие яда.
Гости собираются в кучки и гудят, теребя в руках ненужные цветы.
На вечер заказан зал в ресторане для достойных поминок. Все оплачено, салаты рубятся, мясо готовится. Остановить ничего нельзя.
Между тем дочери дают интервью, в котором одна из них сообщает: переносить похороны они не хотели. Но экспертиза на возможность отравления необходима! "У меня есть некоторые факты, - интригующе говорит одна из дочерей. - И если будет кремация, доказательства исчезнут".
Дочери Доренко - о похоронах.Михаил ФРОЛОВ
Вечером все, включая вдову и детей от двух браков собираются на поминки. При том, что похорон так и не было.
Доренко был неповторимым? Эксклюзивным? Выламывающимся из любой банальности?
Пожалуйста. Он остался таким и после смерти. Я не помню еще случая, чтобы человека поминали до предания земле.
Мне кажется, он иронично усмехается там, в небесах.
А ведь сериал, похоже, только начинается.
На что намекала дочь?
Что произойдет на поминках? Что расскажут родные на телеканалах (уверена, на Первом и втором уже меряются чемоданами с денежкой).
Да, какой сюжет!
А Доренко - яркая память. Как там у Булгакова? Он не заслужил света. Он заслужил яркого взрывного скандала.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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