Смерть Доренко - это сериал, где даже на похоронах никому не скучно

Смерть Доренко - это сериал, который кто-то наверху напоследок про него снял. С большим чувством юмора и с данью великому Доренковскому таланту - всегда быть в центре скандала. И чтобы вокруг шла битва за него. Или против него. Главное - чтобы не скучно.

Его смерть уж точно была не скучной. И похороны в этом смысле не подкачали.

Ну крутой же фильм! Крутой! Вот же - готовая заявка.

Прямо на кладбище, где договариваются о могиле, дочери от первого брака известного телеведущего обвиняют молодую вдову - ровесницу старшей дочки - в том, что она отравила мужа. И хочет его кремировать, чтобы скрыть следы.

Они бросаются друг на друга - охранники кладбища их разнимают.

Адвокаты заявляют, что вопрос о кремации вполне в компетенции жены, а не детей.

Спустя два дня друзья, недруги, сослуживцы и родные покойного, включая дочерей, с цветами приезжают на кладбище на похороны.

Ритуальный зал закрыт.

Наконец им объявляют, что похороны по решению следствия переносятся. Все-таки будет проведена экспертиза на наличие яда.

Гости собираются в кучки и гудят, теребя в руках ненужные цветы.

На вечер заказан зал в ресторане для достойных поминок. Все оплачено, салаты рубятся, мясо готовится. Остановить ничего нельзя.

Между тем дочери дают интервью, в котором одна из них сообщает: переносить похороны они не хотели. Но экспертиза на возможность отравления необходима! "У меня есть некоторые факты, - интригующе говорит одна из дочерей. - И если будет кремация, доказательства исчезнут".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708251" frameborder="0"></iframe> Дочери Доренко - о похоронах.Михаил ФРОЛОВ

Вечером все, включая вдову и детей от двух браков собираются на поминки. При том, что похорон так и не было.

Доренко был неповторимым? Эксклюзивным? Выламывающимся из любой банальности?

Пожалуйста. Он остался таким и после смерти. Я не помню еще случая, чтобы человека поминали до предания земле.

Мне кажется, он иронично усмехается там, в небесах.

А ведь сериал, похоже, только начинается.

На что намекала дочь?

Что произойдет на поминках? Что расскажут родные на телеканалах (уверена, на Первом и втором уже меряются чемоданами с денежкой).

Да, какой сюжет!

А Доренко - яркая память. Как там у Булгакова? Он не заслужил света. Он заслужил яркого взрывного скандала.

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