"Недостойные наследники": Что может стоять за спором близких Сергея Доренко

Известная телеведущая и руководитель "Матч ТВ" Тина Канделаки выдвинула в соцсетях свою версию того, почему в воскресенье 12 мая не состоялось прощание с погибшим 9 мая главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко:

- По истории с Серёжей Доренко грустно очень. Бились бы за преданность и любовь к покойному — было бы понятно. Никто не был готов к его внезапному уходу. Даже старшие дочери. Все бы хорошо, если бы не одно но. 1117 статья Гражданского кодекса РФ. Недостойный наследник. Если суд выносит уголовный приговор в отношении наследника, который умышленно совершил противоправные действия, направленные против наследодателя, такой наследник лишается наследства. Вот, видимо, зачем весь этот шум, - вот что написала Канделаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708251" frameborder="0"></iframe> Дочери Доренко - о похоронах.Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» обратилась за комментарием к известному юристу, специалисту по семейному праву Виктории Дергуновой.

- Возможно ли, чтобы старшие дочери Сергея Доренко обвинили его нынешнюю семью — молодую жену и дочерей 9 и 10 лет в том, что они — недостойные наследники? Или наоборот?

- Недостойным наследником человека признать может только суд. Нужны веские основания. На бытовом уровне это решаться и кем-то объявляться не может. Вряд ли текущее поведение кого-то из родственников Сергея может послужить основанием того, чтобы их признать недостойным наследником.

Дочери журналиста Ксения и ЕкатеринаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Если вчитаться в текст статьи Гражданского кодекса, должны быть умышленные противоправные действия… Речь о завещании, о дележе долей наследства?

- Если есть проблемы с завещанием, с обстоятельствами его составления — это должен изучить суд. И эти возможные проблемы с завещанием должны быть подтверждены соответствующим судебным актом. Текущий локальный семейный конфликт не говорит пока о том, что дело обстоит именно так.

- Если возникнут факты о том, что кто-то из детей не получал должной материальной помощи...

- Обязанности по содержанию детей, то есть выплата (вернее, невыплата) алиментов и последствия неисполнения — это второй пункт статьи 1117 Гражданского кодекса. Если бы алименты не выплачивались — это должно было быть сделано по решению суда. По отношению к данной ситуации я ничего подобного не слышала. Мне известно, что дочери от предыдущего брака уже достаточно взрослые, но речь в данном случае о другом. О других обязательствах. Морально или нет было поведение человека — это наша субъективная оценка. Возможно, до последнего времени то, как складывались отношения между разными членами прежней и нынешней семей Сергея - их это устраивало. Они о чем-то договорились и до поры до времени достигнутые договоренности соблюдали. Исходя из своей логики. У суда может быть другая логика.

Первая жена Сергея Доренко МаринаФото: Михаил ФРОЛОВ

- В вашей юридической практики разбирались случаи с «недостойным наследником»?

- У меня таких дел не было. Повторюсь — противоправные деяния, за которыми следовало бы объявления наследника недостойным должны быть подтверждены в судебном порядке. Подделка завещание — первое, что может придти на ум.

- Недостойным наследником может быть только тот, у кого есть паспорт или тот, кто уже получил право голосовать на выборах?

- Теоретически таковым может быть человек в любом возрасте. На практике, конечно, несовершеннолетние могут совершать преступления, но это все же редкость, и вряд ли это относится к детям в 9 или 10-летнем возрасте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708286" frameborder="0"></iframe> Люди весь день несли цветы к редакции “Говорит Москва”.

МНЕНИЕ

Смерть Доренко - это сериал, где даже на похоронах никому не скучно

Сергей Доренко сейчас наверняка иронично усмехается там, в небесах, считает наш обозреватель Наталья Барабаш (подробности)