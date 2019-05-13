Кардиохирург: Спасти Сергея Доренко могла бы своевременная операция

После того, как старшие дочери Сергея Доренко высказали недоверие к официальной причине смерти (разрыв аневризмы грудной части аорты), его вдова Юлия Доренко предала гласности результаты медицинского обследования, которое ее муж проходил три года назад. Из документа видно: проблемы с сердцем у Сергея были давно.

Три года назад ему поставили диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени (обратный ток крови из-за недостаточности клапана). «На компьютерной томографии коронарных артерий диагноз подтвердился», - сообщила Юлия Доренко. По мнению врачей, операция не требовалась. Сергей принимал лекарства.

Мы спросили у одного из самых авторитетных российских кардиохирургов (по своим причинам он не захотел, чтобы называли его имя), могла ли своевременная операция предотвратить катастрофу, случившуюся с журналистом 9 мая. Попросили прокомментировать результаты обследования, которые опубликовала Юлия Доренко.

- Когда размер аневризмы восходящей аорты больше 55 миллиметров – это стопроцентное показание к операции. У Сергея расширение было 44 миллиметра. Это не критично, но данные трехлетней давности. За три года ситуация могла измениться. Скорее всего не улучшилась. Размер аневризмы мог увеличиться до 50 миллиметров, увеличилась недостаточность клапана. В том месте, расширенном и истонченном, да еще когда у человека высокое давление, аорта не выдерживает и рвется. К тому же Доренко – экстремал, гонял на больших скоростях на мотоцикле. Кстати, разрыв мог произойти в результате удара, в момент, когда он падал на асфальт. Но могло быть наоборот: из-за разрыва аневризмы он потерял управление мотоциклом. Скорее всего, первоначально был все-таки разрыв, а потом уже падение. Похожая история когда-то случилась с моим профессором. Во время конференции у него произошел разрыв аневризмы. Сперва он даже был в сознании, мы его подхватили, и на носилках донесли до операционной. Там он умер.

Старшие дочери Сергея Доренко высказали недоверие к официальной причине его смертиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Что представляет собой операция?

- Хирурги резецируют, то есть отрезают расширенную часть сосуда и вместо нее вставляют искусственный протез, который может выдержать высокое давление. Операция проходит на открытом сердце, которое мы останавливаем, чтобы переместить коронарные артерии. Их основание вырезают, пришивают синтетическую трубку и после в эту трубку вшиваются основания артерий. Вот и все, операция занимает около полутора часов. Для современной кардиохирургии это немного. В России ежегодно таких операций проводят около двух сотен, их делают в десятках клиник, хотя среди приобретенных пороков сердца подобная патология составляет доли одного процента.

- Получается, что аневризма грудной части аорты не такая уж частая патология, но, с другой стороны, это как граната за пазухой?

- Совершенно верно. Сергея Доренко можно было прооперировать вовремя, до того, как она разорвалась. Он был операбельный пациент. И возраст у него не критичный.

i.dorenko Наша семейка

Возможно, его лечащий врач счел операцию преждевременной. Три года назад не было к ней показаний. Сердце работало относительно нормально, на вид Сергей был физически крепок. Тем более жаль, что все так фатально случилось. Судьба…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ежегодного статистического сборника "Сердечно-сосудистая хирургия", главным редактором которого является профессор, академик РАН и РАМН, прославленный кардиохирург Лео Бокерия, в 2017 году при аневризме восходящей аорты было выполнено 1954 операции в 78 клиниках страны.

В НМИЦ ССХ им.Бакулева -183, ФЦССХ в Пензе - 144, РНЦХ им. Петровского -141, в НМИЦ им. Алмазова (Санкт-Петербург)- 119, в ККБ N1 Краснодара- 103.

Сергей Доренко скончался 9 мая. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

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