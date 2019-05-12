"Мне такая любовь не нужна": почему Доренко не общался с дочерьми

Проблемы с сердцем у Сергея Доренко были давно, сообщила вдова журналиста Юлия Доренко. Она также заявила о том, что старшие дочери ее супруга не могли знать о состоянии здоровья отца, так как не общались с родителем.

За последние три года Сергей Доренко несколько раз проходил обследования сердца. "4 июня 2016 года Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. 8 июня 2016 года он сделал компьютерную томографию коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился", - цитирует радио "Говорит Москва" Юлию Доренко.

По словам врачей, операция не требовалось. Через год Деренко снова делал УЗИ. "Сергей знал о проблемах с сердцем и принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию", - уточнила вдова.

Комментируя заявление старшей дочери Екатерины от первого брака о том, что "отец был здоров, строил планы и никогда не жаловался на здоровье", Юлия Доренко подчеркнула: "У Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака. Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год".

Бывшая жена Сергея Доренко - МаринаФото: Михаил ФРОЛОВ

Девушки не приехали на похороны своего деда - отца Сергея. "Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: «Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна»", - констатировала вдова журналиста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708251" frameborder="0"></iframe> Дочери Доренко - о похоронах.Михаил ФРОЛОВ

Сейчас Юлия Доренко намерена выполнить волю покойного супруга: "Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле. Он хотел быть кремированным, как и его отец".

Доренко, по словам вдовы, хотел, чтобы его собственный прах был разделен: "Часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям. Часть - развеять на горе Митридат в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной".

В 2014 году Юля, Сергей и его мама кремировали отца журналиста - Леонида Филипповича. "Это было решение Сергея, он в нем не сомневался... Свое желание о собственной кремации он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам. Сергей даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания: Simon & Garfunkel «Bridge Over Troubled Water». Я считала своим долгом выполнить волю любимого человека", - резюмировала Юлия Доренко.

На Троекуровском кладбище 12 мая должна была состояться церемония прощания. Она была сорвана из-за заявления в полицию дочерей ДоренкоФото: Михаил ФРОЛОВ

Как писал сайт kp.ru, Сергей Доренко скончался 9 мая. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

На Троекуровском кладбище 12 мая должна была состояться церемония прощания. Она была сорвана из-за заявления в полицию дочерей Доренко от первого брака Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен. Судмедэксперты не успели провести все необходимые процедуры. Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти, была установлена естественная причина смерти, а сейчас, вероятно, возникла необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования. "Это проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - уточнил специалист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708257" frameborder="0"></iframe> Сын Сергея Доренко - об отце.Михаил ФРОЛОВ

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Дочери Доренко едва не подрались с его женой Юлией прямо на кладбище

Между старшими детьми Доренко от первого брака и его второй женой Юлией никогда не было нормальных отношений. Дело в том, что 9 лет назад Сергей ушел от своей жены Марины, с которой прожил 30 лет, к молодой журналистке, своей сотруднице Юлии Силявиной. В этом союзе тоже появились дети - Варя и Вера 9 и 10 лет (подробности)