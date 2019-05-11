Три дня до Евровидения-2019: репетиция Сергея Лазарева вызвала овацию среди иностранцев

В эту субботу, 11-го мая, Сергей Лазарев во второй раз поднялся на сцену «Евровидения» для репетиции своего «Крика». Артист смог «прогнать» номер трижды. Каждый раз, народ в зале (иностранные журналисты и сотрудники вещателя) начинал аплодировать и истово поддерживать певца. Бурно встречали Сергея и на последующей пресс-конференции, куда, кажется, стеклись все, кто в то время был на арене, полностью заполнив зал (другие артисты такой встречей похвастаться не могли, если честно).

Сам же Лазарев не был доволен репетицией на сто процентов. Нет, прозвучало все замечательно, да и выглядел номер убедительно. Но в нужный момент не сработали определенные экраны, немного изменив задуманную картинку. С другой стороны, два года назад Сергей и вовсе сорвался с декорации во время одной из первых репетиций, повредив ногу, но потом все прошло без сучка и задоринки, так что и сейчас, мы уверены, все технические вопросы будут быстро разрешены.

Лазарев не был доволен репетицией на сто процентовФото: Елена БОДУЭН

Если честно, мы подвоха никакого не заметили. Вступление российского участника и правда выглядит эпично, на голову выше остальных (и это не комплиментарность во имя патриотизма). Театральный опыт 36-летнего певца помог ему показать суть песни - об одиночестве, о главном друге и самом большом недруге - самом себе. Именно поэтому, как нам кажется, такое количество «Лазаревых» на сцене, которые то живут своей жизнью, то будто обращаются друг к другу, крича о своей боли. Интересно, что такой необычный драматический номер идёт, тем не менее, в контексте «генеральной линии» «Евровидения» этого года. Всегда есть общий настрой - политический, например, «парад фриков» или воспевающий меньшинства. В этом году, кажется, все уже устали придумывать контекст и решили показать Европе номера и песни из серии «давайте просто весело проведём время и будь что будет». То есть «Евровидение», наконец, в этом году приблизилось к тому, как оно изначально было задумано - когда выбирали красивую песню и номер, а не превращали это в политическую битву или парад странностей.

Да и в кои-то веки на пресс-конференции артистов спрашивали только про музыку и евровизионный опыт, а не про политику.

Вместе с Сергеем «отдувались» перед европейской прессой глава делегации Екатерина Орлова и Филипп Киркоров. Ну как «отдувались» - Филипп пел «Мне мама тихо говорила», Сергей смеялся до слез, рассказывая о том, что у него с Киркоровым дети, не «совместные», а у каждого - свои. И что он все же не будет привозить сына Никитку в Тель Авив, а Филипп своих ждёт на следующей неделе. Алле-Виктории и Мартину поп-король сможет уделять больше времени, так как он все же выступает в роли продюсера и соавтора песни, в отличие от Лазарева, который будет много времени проводить на сцене.

Вместе с Сергеем «отдувались» перед европейской прессой глава делегации Екатерина Орлова и Филипп КиркоровФото: Елена БОДУЭН

Фил признался, что ему в первую очередь важен этот евровизионный «вайб», настроение и атмосфера, и не то чтобы он гонится за победой, и ему просто нравится выступать в роли «моста» между артистом и публикой. Сергей также заметил, что вернулся на конкурс для того, чтобы насладиться моментом. А на вопрос журналиста, готов ли он будет поехать на «Евровидение» и в третий раз, заметил, что живет текущим моментом и не смотрит в будущее, а так же планирует представить страну наилучшим способом именно в Тель Авиве, на чем и сконцентрирован. Многие артисты готовятся заранее, придумывая ответы на самые типичные вопросы от прессы. Но совершено невозможно было угадать, что журналисты решат узнать, не хочет ли Лазарев спеть с Филиппом дуэтом после того, как в прошлом году у того появились две суперуспешные песни с Николаем Басковым и Егором Кридом. Сергей ответил, что бы предпочёл остаться с Киркоровым в дружеских отношениях, в которых совершенно не обязательно петь вместе дуэтом. А поп-король подтвердил, что «Ибица» и «Цвет настроения чёрный» - это все же больше бизнес, а с Лазаревым у него дружба.

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