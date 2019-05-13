«Водка так и остается в гримерке»: Шнуров объяснил, почему «Ленинград» уже не тот

То, что Сергей Шнуров распускает «Ленинград», он объявил в своем Инстаграме еще два месяца назад. А вчера лидер группы дал пресс-конференцию, на которой озвучил подробности финальных выступлений. Рокеры проедут по девяти крупнейшим городам страны со стадионным туром: Калининград, Москва, Казань, Волгоград, Ростов, Питер… Настрой боевой: собрать на спортивных площадках полмиллиона зрителей. Вопрос, почему не поется и дальше - «зенит же славы!» - звучал уже не единожды, но и в этот раз журналисты не удержались.

- За время существования (с 1997 года — Ред.) «Ленинград» собрал все возможные премии, выпустил огромное количество песен и клипов. Ну что еще сделать — спрашивал я себя каждый раз, и в какой-то момент не нашел ответа, - признался главный хулиган шоу-бизнеса. - Этим объездом стадионов мы ставим жирную точку.

- Стадионы, конечно, круто. Но нет ли у вас ностальгии по концертам в маленьких прокуренных клубах?

- Нет! Там очень жарко, пот рекой, нет туалета, пьяные чуваки, они тебя хватают… Какая ностальгия, вы о чем? О чем ностальгировать?

- То есть песенка Шнурова спета? Но вы же не представляете себя без музыки!

- Вы зря так говорите, еще как представляю. Я себя в детском саду помню, прекрасно без нее обходился. Но там другое дело: поди не выступи – сразу каши лишат.

А зарабатывать я могу на чем угодно. От корпоративов в жизни не откажусь! Но знаете, никакой срочности в этом нет. Я ведь не рядовой русский пенсионер, слава Богу. Свое заработал. Я 20 лет себе обещаю, что буду бездельничать. И все никак не выходит. Может, пришло то время? Все-таки, шоу-бизнес – дело молодых. А мне уже 46, я не очень чувствую это все.

Сергей Шнуров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Неужели это старость? Вы себя на сколько лет ощущаете? Борис Гребенщиков, например, признавался, что ему в душе всегда 23.

- Да не дай бог мне чувствовать себя на 23! Я в это время таким ... был (цензурно — дурачком. - Ред.)! На 46 себя и ощущаю, как есть. Но старость еще не пришла, я ее жду — там пенсию сейчас повысили, во житуха начнется...

- А прощальный тур у вас будет один? Или вы, как Алла Борисовна, еще вернетесь?

- Мне бы, конечно, хотелось как Алла Борисовна...

- А ваши музыканты куда — в свободное плавание?

- Знаете, я очень не люблю это выражение про ответственность за тех, кого приручил. Я уверен, что под моим чутким руководством они себе заработали если не золотой, то серебряный парашют точно.

- Наверно, и райдер «Ленинграда» сильно изменился за это время. Что особенного требуете в гримерку?

- Наверное, изменился, но водка — по-прежнему основной пункт. Правда, теперь она зачастую так и остается стоять в гримерке. И это ужасно…

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