Новая жена Шнурова поедет с ним в последний тур Ленинграда

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной финальному туру группировки «Ленинград» Сергей Шнуров по возможности уходил от всех вопросов, не связанных с творчеством. Хотя это слово, как не раз признавался Шнур, он не любит: его занятие — искусство. Так, на вопрос о скандале с детским «Голосом» и победой дочки Алсу музыкант и бывший наставник взрослого «Голоса» безразлично отметил: «Слишком большое внимание этим конкурсам». На просьбу что-то посоветовать разводящимся (сам артист недавно пережил развод с третьей женой Матильдой) отметил, что сам разводился в плотном гастрольном графике - «концерты помогают». И лишь вопросу о «Евровидении» Шнуров уделил чуть больше времени и ладе пошутил:

- У меня нет телевизора, поэтому «Евровидение» я давно не видел. Сергея Лазарева знаю, конечно, но я к этому конкурсу не имею никакого отношения. И вообще, «Евровидение» снимают в павильоне Первого канала, вы знали? Приглашают каких-то странных людей – они делают вид, что они иностранцы. «Ёвровиденья» нет – это фейк! Я много по миру поездил, поверьте, и больше нигде об этом конкурсе не спрашивают…

- Сергей, а что значит ваше последнее фото в Инстаграм? - поинтересовались журналисты. - Вы там такой нарядный берегу залива, на фоне свадебной арки из цветов… Тут же возник вопрос - это чья-то свадьба?

- На самом деле, я проснулся утром. Думаю, что надеть? Надел костюм, белую рубашку. Вышел прогуляться на Финский залив, увидел арку — сфотографировался. А журналисты тут же написали, что я женюсь… Нет, не женюсь. На самом деле, это съемки нового клипа. Вы все узнаете после 25 мая — выложу к себе в соцсети.

- А ваша молодая жена поедет с вами в тур (в прошлом году музыкант женился на 27-летней Ольге Абрамовой - Ред.)?

- Да, поедет. От кого этот вопрос — от девушки? Ну что, девушки, как говорится — и не надейтесь…

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ

Прощальный стадионный тур «Ленинграда» начнется 4 июня концертом в Калининграде. За четыре месяца группа объедет 9 городов России и планирует собрать на стадионах около полумиллиона зрителей.

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