«Оставьте нас здесь»: Эвакуацию суда Кокорин и Мамаев встретили без паники, но с шутками

Третий день идут заседания в Пресненском суде по делу Кокорина и Мамаева. В первый из них зажигала «волшебная» свидетельница Екатерина Бобкова, которая искала приключений 8 октября вместе с компанией футболистов. На следующий день главным был допрос баристы «Кофемании» - адвокаты пытались поймать его на фантазиях. Главным хедлайнером заседания в четверг был потерпевший Соловчук – тот самый водитель, которому не повезло встретить компанию возле клуба «Эгоист». Его выступление прервала эвакуация. Всех присуствующих попросили покинуть здание суда из-за сообщений о заложенной бомбе.

«Мамаев в прыжке сбил меня с ног»

Водитель оказался довольно крупным мужчиной в бороде с печальным голосом. В его изложении все было не так безобидно, как рассказывали друзья Кокорина и Мамаева. Начало истории было стандартным: в его машину села девушка. Но потом добавилось драматизма и экшена.

- От нее исходил запах алкоголя, у нее была несвязная речь. Спросила, такси ли я. Я сказал - нет. Она сказал, что ей холодно. Я сказал, покиньте автомобиль, он не ваш. Она сказала, что останется погреться. Я сказал - покиньте автомобиль, обращался к ней вежливо и культурно. Через некоторое время молодой человек открыл дверь с той стороны, где она сидела, и увел ее. Я уже хотел уезжать, но в это время с правой стороны от машины в районе переднего колеса разбился стеклянный предмет. Я решил выйти посмотреть, повредился автомобиль или нет. Обходил автомобиль, и мне навстречу двигались Александр Кокорин.

Павел Мамаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что это он.

- Я спросил: зачем? – описывал ситуацию водитель. - Мне ответили угрозами, оскорблениями. Они спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал о чем речь.

- Вы хоть какую-то агрессию выражали?

- Нет, я говорил спокойно и тихо. Никаких выражений не употреблял.В какой-то момент Мамаев взял меня рукой за подбородок. Мне стало больно и неприятно. Я попытался рукой убрать его руку. Просто убрал руку от своего лица. Они отшатнулись от меня. Мамаев оттолкнул меня. Начал двигаться в мою сторону и наносить удары. Я начал разворачиваться и убегать.

- Куда вы побежали?

- Я выбежал на тротуар и стал убегать направо. Обернулся и увидел Мамаева и Кирилла Кокорина. Далеко не убежал, потому что была заведена машина. Мамаев споткнулся и упал. Младший Кокорин попытался меня ударить, я его оттолкнул одной рукой. И сразу после этого Мамаев в прыжке сбил меня с ног.

Вот уже было интересно. Мамаев в прыжке – это даже болельщики «Краснодара», за который он выступал в последние сезоны. Дальше тоже было что-то из боевиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702108" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

«Меня избивали 10 минут и давали жизненные напутствия»

- Я упал на ступеньку, - рассказывал водитель. - После этого они все подбежали и стали наносить удары.

- Девушки среди указанных лиц были?

- Одна девушка кричала и просила их остановиться. В какой-то момент попыталась закрыть своим телом меня. Ее просто сдернули с меня - сказали «отвали».

- Сколько продолжалось избиение?

- Оно то начиналось, то прекращалось. Периодически мне давали жизненные напутствия. В целом минут 10, как мне показалось.

10 минут! Это конечно за гранью. Но только в том случае, если водитель правильно запомнил время. Во всяком случае родственники подсудимых саракастически улыбались, слушая водителя. Прокурор - эффектная девушка с черной косой - даже заявила протест:

- Мы слушаем, как били потерпевшего! Ничего смешного тут нет.

А потом за водителя Соловейчука взялись адвокаты. И это был довольно жесткий допрос – защитники подсудимых точно знают свое дело. В этот раз потерпевшего засыпали вопросами, во что были одеты Кокорины, Мамаев и Протосовицкий, какие были кроссовки у Кокорина-старшего. Про его обувь разговор идет уже три дня! Когда-то эти кроссовки должны выйти на первый план, это точно. Так же спрашивали о навигаторе, установленном в автомобиле, записывает ли он звук. Спрашивали, почему он так спокойно разговаривал с незнакомой девушкой, которая без разрешения села в его машину… Водитель не терялся, но чем дальше шел допрос, тем больше он раздражался. Возможно, в этом тоже была тактика адвокатов.

Александр Кокорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кокорин при эвакуации: «Оставьте нас здесь»

Но как раз в этот момент кто-то из работников суда подошел к судье и что-то тихо сказал. Та тут же вышла из зала, попросив всех оставаться на своих местах. Но через несколько минут всех присутствующих попросили покинуть здание из-за террористической угрозы.

Все прошло без паники, а скорее с шутками:

- А оставите нас здесь? – попросил кто-то из футболистов, судя по голосу Александр Кокорин. Видимо тут как-то поприятнее, чем в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702559" frameborder="0"></iframe> Эвакуация из здания Пресненского суда.

Но минут через 20 всех четверых подсудимых вывели на улицу и посадили в автозак. Все они были в отличном настроение – какое-никакое, а приключение. А еще минут через пять автозак уехал от здания суда. Так оригинально перерыв в заседании еще никто не объявлял.

Официальных заявлений от сотрудников суда не было. Но на этажах говорили, что поступил звонок о якобы заложенной бомбе. А на входе приставы говорили, что должны приехать специалисты, чтобы осмотреть помещения. Судя по всему, они ждали, что все затянется на несколько часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702560" frameborder="0"></iframe> Эвакуация суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева.

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