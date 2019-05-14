2019-05-14T00:04:00+03:00
Звезды

Татьяна Доронина обещает вернуться во МХАТ в мае

Народная артистка СССР не была в родном театре с декабря прошлого года
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Татьяна Доронина на вечере, посвященном 120-летию Московского художественного театра имени М. Горького на Основной сцене театра, октябрь 2018 г. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАССТатьяна Доронина на вечере, посвященном 120-летию Московского художественного театра имени М. Горького на Основной сцене театра, октябрь 2018 г. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Прошло полгода, как во МХАТе им.Горького сменился художественный руководитель — вместо Татьяны Дорониной пришел режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Татьяна Васильевна заняла пост президента театра и председателя его художественного совета.

При Боякове уже вышло четыре премьеры. Их, правда, Доронина пока не смогла оценить. С начала года она еще не появлялась в театре. По официальной версии - проблемы со здоровьем. Но недоброжелатели изумляются, как управляется труппа, когда ее президент не выходит на работу? И что это за странный худсовет, если его председатель постоянно отсутствует?

На днях состоялся исторический разговор Боякова с Дорониной (до этого они обменивались приветами и записочками через помощников).

Мы расспросили Эдуарда Владиславовича, о чем они толковали с народной артисткой и совпадают ли их взгляды на будущее МХАТа.

- Обсуждали новые постановки, перезапуск существующих спектаклей. Разговаривали серьезно, обстоятельно, подробно больше часа по телефону, - поделился Бояков. - Кабинет Дорониной, ее помощник, водитель — все на своих местах.

Перед премьерой спектакля «Последний срок» Татьяна Васильевна прислала мне и режиссеру Сергею Пускепалису цветы с теплой запиской с пожеланием побед. Было очень трогательно. Надеюсь, что в мае она приедет в театр и сможет увидеть спектакль. А в июне - еще одна премьера - историческая мелодрама «Леди Гамильтон» в постановке режиссера Александра Дмитриева. Еще пять спектаклей — в наших планах. Думаю, их выпустим до конца года.

Есть планы, связанные с реконструкцией «Трех сестер». Это был легендарный спектакль, поставленный в 40-ых годах прошлого века Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Татьяна Васильевна восстанавливала постановку в 90-ых годах. Сейчас снова возьмемся за реконструкцию с участием молодых актеров, которых пригласила в труппу Доронина. Очень подробно говорили о спектаклях по произведениям Валентина Распутина. Здесь наши мечты совпадают: было бы хорошо вслед за «Последним сроком» выпустить «Прощание с Матерой».

- А сама Доронина планирует вернуться на сцену?

-Татьяна Васильевна великолепно читает стихи, у нее есть две программы, по которым я предложил ей сделать полноценный спектакль по поэзии Сергея Есенина и книге Захара Прилепина о поэте. Сейчас в репетиционном статусе находится спектакль «Старая актриса на роль жены Достоевского» по пьесе Эдварда Радзинского, в котором, надеюсь, снова увидим Татьяну Васильевну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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